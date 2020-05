La planète commence à revivre en 10 photos

Notre équipe a sélectionné les meilleurs clichés pris dans les derniers jours pour illustrer comment la vie reprend lentement son cours aux quatre coins du globe, malgré la COVID-19.

États-Unis

Photo AFP

Deux astronautes en route vers l’espace

Propulsés par une fusée de l’entreprise privée SpaceX, deux astronautes de la NASA ont finalement quitté la Floride samedi pour filer tout droit vers l’espace, sous les yeux de dizaines de milliers de personnes installées le long des plages situées près du centre spatial Kennedy, à une heure d’Orlando.

En 10 minutes, les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley se sont retrouvés à 200 km au-dessus des océans, voyageant à près de 20 fois la vitesse du son, en direction de la Station spatiale internationale (ISS) qu'ils devraient atteindre dimanche si tout va bien.

« C'est un rêve devenu réalité, je ne pensais pas que cela arriverait un jour », a dit cette semaine Elon Musk, fondateur de la compagnie SpaceX, qui a essuyé plusieurs échecs depuis sa fondation en 2002, en Californie.

Après neuf ans d’interruption, cette mission spatiale pourrait offrir à l'Amérique un nouveau moyen de transport vers l’espace, puisque les Américains ne dépendront plus des Russes pour y accéder.

Les voyages depuis la Floride devraient ainsi devenir plus réguliers.

Depuis 2011, les vaisseaux soviétiques Soyouz étaient les seuls taxis spatiaux disponibles.

SpaceX entend aussi faire voyager des passagers privés en orbite, voire dans l'ISS, peut-être l'an prochain.

Allemagne

Photo AFP

L’attaquant Timo Werner (à droite) célèbre le quatrième but de l’équipe de soccer de Leipzig, en Allemagne, en mode distanciation physique avec son coéquipier Kevin Kampl.

États-Unis

Photo AFP

Une Américaine envoie un doigt d’honneur au convoi transportant le président des États-Unis Donald Trump vers son club de golf de la Virginie.

Norvège

Photo AFP

Des véhicules spécialisés sont en train de déblayer la route à flanc de montagne reliant les villes de Setesdal et Sirdal, dans le sud-ouest de la Norvège.

États-Unis

Photo AFP

Le couple et duo de patineurs à roulettes formé par Anastasiia Bogoslova et Pavel Bahaslou fait une performance pour une vidéo promotionnelle en plein milieu du désert du Nevada. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les artistes de Las Vegas ont dû se tourner vers le monde virtuel pour continuer de divertir les gens et se maintenir en forme.

France

Photo AFP

Ce restaurant de Paris a mis au point ces bulles de plexiglas protectrices afin que des gens puissent manger ensemble, malgré la pandémie de COVID-19.

États-Unis

Photo AFP

Les deux légendes sportives Phil Mickelson (golf) et Tom Brady (football) ont joué ensemble sur les verts de la Floride, sous la pluie battante, lors d’un tournoi pour amasser des fonds pour combattre la COVID-19.

France

Photo AFP

La para-athlète Pauline Deroulède s’étire en vue de sa séance d’entraînement de tennis, qui est maintenant possible grâce au déconfinement en France.

Angleterre

Photo AFP

Une infirmière portant un équipement de protection contre la COVID-19 filme avec sa tablette ce bébé anglais né prématurément afin d’envoyer la vidéo à ses parents qui ne peuvent être à ses côtés, en raison des heures de visites limitées.

États-Unis

Photo AFP

Des protestataires se réjouissent en regardant brûler un poste de police de la ville de Minneapolis, après des émeutes découlant de la mort de l’Afro-Américain George Floyd, survenue lundi dernier. Ce décès causé par un policier blanc a ravivé des tensions raciales qui secouent régulièrement les États-Unis.