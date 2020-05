Les garderies de Montréal fin prêtes à rouvrir

La petite Lara, 5 ans, a fait visiter sa garderie à TVA Nouvelles, dimanche. La petite n’y avait pas mis les pieds depuis près de trois mois.

• À lire aussi: Joie teintée de prudence à l’annonce de la réouverture des garderies

À partir de lundi, comme des milliers d’enfants du Grand Montréal, elle retrouvera son service de garde alors que de nouvelles règles sanitaires ont été mises en place.

En plus des nouvelles distances à respecter dans le bâtiment, les éducatrices seront désormais masquées.

Les propriétaires de la garderie privée Orchard House s’affairent aux derniers préparatifs.

«On va recevoir les enfants dehors, comme ça les enfants reverront leur éducatrice sans masque. Ils pourront voir leur sourire et leur enthousiasme et les enfants verront leur éducatrice mettre leur masque avant d’entrer», explique la propriétaire de la garderie Orchard House, Yasmine Ghandour.

Dans cette garderie, les propriétaires ont choisi d’installer un système de ventilation par déplacement reconnu pour limiter la propagation du virus.

«On l’a choisi au début pour minimiser les risques de rhume, grippe et asthme. Elle amène un nouvel avantage aujourd’hui parce que le système fait circuler l’air dans l’espace et l’air respiré par les enfants et les éducatrices ressort immédiatement de l’espace», explique l’autre propriétaire de la garderie, Imad Khalil.

La réouverture des garderies se fera progressivement.

À la garderie Orchard House, le taux maximum d'occupation sera de 30% pour la première phase.