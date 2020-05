Résidences privées pour aînés et CHSLD : le personnel prêté au privé retiré le 15 juin

Québec prévoit retirer le 15 juin le personnel des CISSS et des CIUSSS qui a été prêté aux résidences privées pour aînés (RPA) et aux CHSLD privés pour les aider à faire face à la pandémie de COVID-19.

Dans une lettre envoyée vendredi aux dirigeants des CISSS et des CIUSSS, dont notre Bureau d’enquête a obtenu copie, le sous-ministre de la Santé, Yvan Gendron, écrit que leurs partenaires privées qui bénéficient encore de ressources humaines provenant du public devront prévoir «un plan de rétablissement [...] permettant une reprise de la gestion du milieu».

«À cet effet, le personnel du CISSS ou du CIUSSS présent dans ces milieux sera retiré en date du 15 juin, à moins d’une entente convenue avec le CISSS ou le CIUSSS, indique le sous-ministre. À défaut d’une collaboration [...], les coûts engendrés par la contribution importante du personnel de l’établissement pourront être facturés au partenaire privé.»

M. Gendron précise que les CHSLD privés (conventionnés, non conventionnés, partenariats public-privé) recevront une lettre à cet égard «sous peu» et que, pour ce qui concerne les RPA, les CISSS et CIUSSS devront se charger de leur faire parvenir une lettre préparée à leur intention.

Dans sa missive, le sous-ministre Gendron y va par ailleurs d’un rappel à l’ordre.

«Suivant divers signalements et situations préoccupantes concernant le non-respect des directives ministérielles par plusieurs partenaires privés, la présente vise à leur rappeler qu’en contexte d’urgence sanitaire [...], ce sont les directives émises par le ministère de la Santé [...] et le directeur national de santé publique qui ont autorité sur toute autre directive.»

Le haut fonctionnaire souligne entre autres qu’«il est essentiel de rappeler aux partenaires privés toute l’importance de collaborer et de communiquer régulièrement» avec leur CISSS ou CIUSSS.