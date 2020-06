Arrestation difficile: la police de Lévis réagit rapidement

La police de Lévis a réagi rapidement lundi à la vidéo de l’arrestation d’un individu, survenue le 23 mai dernier au parc municipal de la rivière Etchemin, alors que plusieurs internautes font des liens avec les tristes événements entourant la mort de George Floyd aux États-Unis.

Dans la vidéo en question, deux policiers lévisiens tentent de maîtriser un suspect qui résiste devant plusieurs autres individus dont les esprits s’échauffent rapidement. Le premier policier repousse la menace, tandis que l’autre parvient à immobiliser une personne au sol. Les agents n’avaient pas de pistolet à impulsion électrique.

L’intervention a eu lieu le 23 mai vers 20 h 10, soit deux jours avant que l'officier de police de Minneapolis Derek Chauvin se soit agenouillé sur le cou de Floyd.

Altercation

«Le début n’est pas là. Il y avait un gros rassemblement, avec un feu, de la musique forte et de l’alcool. Le terrain d’intervention est devenu hostile, et les policiers avaient un travail à faire avec une personne qui refusait de s’identifier, qui résiste et qui frappe. L’objectif est de le maîtriser», mentionne en entrevue le porte-parole du SPVL, Christian Cantin, expliquant du même souffle que les policiers sont intervenus dans un cadre légitime et légal.

Par communiqué, la police de Lévis parle également d’un rassemblement illégal concernant la COVID-19 et d’une infraction consommation d’alcool dans un lieu public. «Ils ont cependant fait face à un groupe hostile d’environ 35 personnes, et nous avons procédé à l’arrestation de deux individus, dont celui qui a été filmé», peut-on lire.

Plusieurs infractions

Un homme de 19 ans et un mineur de 17 ans ont finalement été arrêtés.

On leur reproche également d’avoir injurié un agent de la paix, d’avoir flâné dans un lieu public, d’avoir refusé de s’identifier, d’avoir proféré des menaces, ainsi que des voies de fait sur un agent de la paix et une entrave au travail d’un agent de la paix.

Sur le web, certains ont levé le drapeau de la discrimination raciale.

«Certaines personnes semblent faire des liens avec les événements qui se sont déroulés à Minneapolis. Les valeurs du Service de police de la Ville de Lévis [SPVL] vont à l’encontre de ces agissements. Fierté, courage et intégrité règlent notre conduite», termine le SPVL.

Le dossier fait toujours l’objet d’une enquête, et d’autres personnes pourraient recevoir des constats d’infraction.

«Les vidéos seront analysées soigneusement», précise le policier Christian Cantin.