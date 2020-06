Casse et pillage: «Bande de caves!»

La mort de George Floyd vous a touchée. Vous êtes nombreux à être révoltés par le geste de Derek Chauvin qui a étouffé l’Afro-Américain en pressant de tout son poids son genou sur sa gorge. Vous êtes majoritairement en accord avec les manifestations pacifiques afin de dénoncer le racisme et la discrimination systémique, mais la casse et le pillage au centre-ville de Montréal, hier, ne passent pas.

Voici quelques-uns de vos commentaires sur la page Facebook du Québec Matin.

«À chaque occasion que l'on peut avoir pour manifester on manifeste. Absolument inacceptable compte tenu de la situation de la pandémie et principalement à Montréal. On ne peut recevoir personne à l’intérieur, mais on leur donne le droit de manifester» - Alain

«Bande de caves! Vols dans des commerces qui eux n’ont aucun lien avec la manifestation. Ils ont tous été regroupés... tous les gens qui ont été arrêtés et tombant malades ne devraient pas recevoir de soins!» - Anick

«Je trouve que supporter( le décès ) aide a la famille à faire un deuil et que la planète sont derrière eux permet que justice se fasse entendre. J'ai vu hier du dérapage qui n'aurait pas dû être, surtout qu’il y en a aussi du racisme»... - Danielle

«Malheureusement, ça prend toujours une mort pour que les problèmes de société soient dénoncés et entendus. Triste que les casseurs soient venus hors contexte nuire aux gens pacifiques qui eux se sont exprimés pour les bonnes raisons. Les policiers à travers le monde doivent entendre le message.» - Sylvie

«Les manifestations, ça laisse les sans-génie faire ce qu’ils veulent. Comme voler chez Steve’s. Ça n’a aucun sens.» - Julie

«Je crois qu’il va falloir qu’il y ait plus de formations dans le futur pour les policiers pour éviter ces futurs drames dans l’avenir surtout quand j’ai vu les autres policiers passifs qui n’ont absolument rien fait pour aider Mr Floyd. Il me semble que le gros bon sens le dit juste avoir agi en tassant ce policier dans les premières minutes, une vie aurait été - Yves

«Il faudrait que Legault et le Dr Arruda fassent un couvre-feu les soirs de semaine. Juste pour une à deux semaines. Les jeunes n’ont rien à faire et ils se défoulent. Ce n'est pas normal.» - Natacha

«Pacifiquement ok, mais les pillages sont l’oeuvre d’un petit groupe qui n’attend que ça pour faire du grabuge. Aux USA, c’est très triste que les Afro-Américains soient traités de la sorte, et ce, depuis des lunes. - Michèle

«Je crois que maintenant, toute manifestation devrait être interdite, car cela dégénère toujours en violence et grabuge. En cette période de pandémie ,à l’aube d’ouverture de leurs commerces, les propriétaires n’avaient pas besoin de se faire briser, piller et voler. Très triste de voir ça au Québec.» - Brigitte

Pascal Girard/AGENCE QMI

Violence

«Régler la violence par la violence n'est pas la solution. Les gens qui ont fait du sabotage hier soir ont fait ça gratuitement, pathétique» -Sylvie

«Réaction des manifestants contre beaucoup de choses: le confinement abusif, les tickets abusifs des policiers contre les rassemblements, les gens étouffent. Ils se servent de cette cause pour exprimer leur mécontentement.» - Liette

«Dans toute protestation, il y a 95% de gens qui sont pacifiques et on met l'emphase sur le 5% qui casse tout. Le message des 95% est mis de côté. Oui, il y a du racisme et de la brutalité policière ici au Québec, mais ça n'a rien à voir avec l'ampleur du désastre aux USA.» - Danielle

«Pas sûr que ces manifestations vont faire avancer la cause de la communauté noire. Si ça continue, ça pourrait se retourner contre elle au grand plaisir de M. Trompette.» - Marc

«C’est absolument ridicule et embarrassant à regarder. Ça s’est passé aux États et nos Québécois le prennent personnellement. Je comprends que ça ramène des souvenirs et des histoires personnelles, mais bon on ne doit pas mettre tous les policiers dans le même panier» - Annie

«Je ne suis pas pour les manifestations, car il y a toujours des débordements qui ne sont pas associés au pourquoi des manifestations. La mort de cet homme ne doit pas rester sous silence.» - Vicky

«Sans les excuser, j’ai l'impression que plusieurs des manifestants se sont vengés des amandes reçues concernant le confinement. Ces derniers temps, la tension avait monté quand une dame a donné un coup de poing a un policier dans un parc de Montréal. Puis, d'autres ont voulu copier le vandalisme de ce qui ce passe aux USA» - Alain