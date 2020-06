Le milieu de la culture a poussé un soupir de soulagement aujourd’hui, alors que le gouvernement Legault a dévoilé un plan de 400 millions de dollars.

Le directeur artistique et chef principal de l’Orchestre Métropolitain, Yannick Nézet-Séguin, n’a pas caché sa joie lors de son passage à l’émission de Julie Marcoux.

«C’est une annonce très encourageante pour le milieu. C’était très inquiétant jusqu’à maintenant pour les artistes, pour les artisans des arts de la scène et de la culture en général. C’est évident que je ne me voyais pas être capable de jouer avec les membres de l’Orchestre Métropolitain cet été. Maintenant, c’est encourageant de voir que nous pourrons peut-être présenter les projets que nous avions au cas où», a-t-il mentionné.

Si rien n’est réglé en ce qui a trait aux salles de spectacle, l’annonce du jour ouvre la porte à certaines possibilités pour les prochains mois.

«Si on pense à l’été, ce sont beaucoup des spectacles à l’extérieur. Il y a alors peut-être moyen d’avoir des endroits où on peut contrôler le nombre de gens et la distanciation», ajoute-t-il.

Quant aux salles de spectacle, le milieu de la culture attend toujours un plan plus détaillé. Yannick Nézet-Séguin affirme qu’il est possible de respecter les règles de distanciation, mais les organismes culturels auront besoin d’un soutien financier pour compenser la perte de revenu. Entre-temps, les membres de l'Orchestre Métropolitain jouent de leur instrument chacun de leur côté depuis le début de la pandémie.

