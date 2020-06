« Il existe deux virus : la COVID-19 et le racisme », juge l’organisatrice de la manifestation de Montréal

Contrairement à ce que plusieurs québécois pensent, le racisme n’est pas un problème exclusivement américain, affirme l’organisatrice de la manifestation à la mémoire de George Floyd qui s’est tenue à Montréal dimanche soir.

«Nous avons la mémoire courte, avance Stéphanie Germain, également membre de Hoodstock, une organisation qui se bat pour éliminer les inégalités systémiques. Les histoires (d’injustice) ne sont plus que des anecdotes et des faits divers. Elles se passent à Repentigny, à Montréal-Nord, et partout au Québec.»

Elle fait référence à un rapport indépendant publié en octobre dernier qui a démontré que les personnes noires, arabes et autochtones étaient de 3 à 5 fois plus susceptibles que les blancs de se faire interpeller par le SPVM.

«Si vous croyez qu’il n’y a pas de racisme, allez voir les statistiques», justifie Mme Germain.

