Manifestation contre la brutalité policière à Montréal: 11 arrestations

Onze personnes ont été arrêtées par la police de Montréal dimanche soir à la fin de la manifestation contre le racisme et la brutalité policière au centre-ville.

Dans son bilan rendu public lundi matin, le Service de police de la Villle de Montréal (SPVM) a précisé que neuf personnes ont été interpellées pour introduction par effraction, une pour méfait et une autre pour agression armée.

Ces événements sont survenus lorsque des casseurs ont semé la pagaille en début de soirée, après que la majorité des manifestants pacifiques furent rentrés chez eux.

Des trouble-fêtes ont alors vandalisé des commerces, des édifices et des voitures, particulièrement sur la rue Sainte-Catherine et le boulevard Saint-Laurent.

Un édifice à l’angle des rues Saint-Urbain et Président-Kennedy a d’abord été attaqué vers 20h30, grâce à des matériaux récoltés sur un chantier de construction à proximité. Ceci a forcé les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à lancer des gaz lacrymogènes. Ils ont aussi chargé ce petit groupe de vandales qui s’est alors dispersé.

Plus tard, le magasin Steve’s qui vend des instruments de musique sur la rue Sainte-Catherine a été pillé. La vitrine a été fracassée, des étagères renversées et des guitares ont été volées par des vandales.

Des malfaiteurs ont été ensuite interpellés à proximité par des agents du SPVM.

D’autres commerces du secteur et des voitures ont aussi été saccagés, notamment une succursale de Insta Chèques sur la rue Sainte-Catherine.

Avant ces événements malheureux, la manifestation rassemblant plusieurs milliers de personnes s’était déroulée dans le calme. Elle s’inscrivait dans la foulée des protestations qui déferlent sur les États-Unis depuis maintenant six jours en raison de la mort de George Floyd, tué par le policier Derek Chauvin à Minneapolis.

«C’est important pour nous de supporter ce qui se passe aux États-Unis. La famille de George Floyd et toutes les personnes qui ont été tuées injustement aux États-Unis. Mais on veut aussi faire connaître la situation canadienne. Ça fait des années que ça dure aussi. Il faut que ces tueries injustifiées cessent de notre population. Nous, on vit le racisme chaque jour», a affirmé une des organisatrices, Marie-Livia Beaugé.

Une autre manifestation similaire a été annoncée pour le 7 juin.