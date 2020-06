Montréal: deux arrondissements réclament le port de caméras pour les policiers

Deux arrondissements de Montréal ont réclamé, lundi soir, que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) équipe ses agents de caméras portatives, dans la foulée de l'intervention qui a coûté la vie à George Floyd à Minneapolis.

Les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) ont tous deux adopté des motions visant à mettre de la pression sur la mairesse de Montréal, Valérie Plante, afin que son parti aille de l'avant avec l'imposition des caméras pour les policiers.

Rappelant plusieurs décès survenus au cours des dernières années à la suite d'intervention du SPVM, incluant ceux d'Alain Magloire et Jean-Pierre Bony, la mairesse indépendante de CDN-NDG, Sue Montgomery, a affirmé que la violence policière n'est pas qu'un problème aux États-Unis, mais aussi à Montréal.

«Les caméras corporelles fournissent des preuves qui sont importantes pour les citoyens et le SPVM [...]. Elles peuvent encourager les citoyens qui jugent avoir été maltraités à dénoncer», a fait valoir Mme Montgomery en évoquant une façon concrète pour «améliorer la confiance du public envers les services policiers» et pour «rendre imputable le SPVM et agir sur le profilage racial et social».

La solution passe aussi par la mise sur pied d'une police communautaire proche de la population, a plaidé la mairesse en dénonçant la fermeture du poste de police de Notre-Dame-de-Grâce, un sujet de contentieux avec la ville-centre.

De son côté, l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a souligné que le nombre d'interpellations réalisées par le SPVM a grimpé de 143 % entre 2014 et 2017 «alors qu’il n’y a pas eu de hausse notable du nombre d’incidents criminels sur le territoire montréalais».

Le SPVM avait déjà tenté une expérience en équipant 78 patrouilleurs de caméra pendant un an, entre 2016 et 2017. Le projet-pilote avait été abandonné par la suite, la plupart des policiers affirmant avoir le sentiment d'être surveillés et que leur employeur n'avait pas confiance en eux. La majorité des agents ont aussi souligné que les caméras rendaient leurs interventions plus «procédurales».

Les deux motions ont été adoptées au lendemain d'une vaste manifestation visant à condamner le racisme et la violence policière qui s'est tenue dimanche à Montréal. Cette dernière, largement pacifique, a dégénéré en soirée sous l'impulsion de quelques casseurs dont les gestes ont été largement dénoncés de part et d'autre lundi.