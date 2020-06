Les Canadiens de Montréal ont emboîté le pas à plusieurs équipes de la Ligue nationale de hockey, lundi, en réagissant par voie de communiqué au décès de George Floyd.

L’organisation a soutenu les manifestations qui ont lieu aux États-Unis pour protester contre l’intervention du policier Derek Chauvin, qui a immobilisé Floyd en appuyant un genou contre sa tête. L’Afro-Américain est mort peu après.

«Comme tous, nous avons été horrifiés par les images de ce crime haineux et odieux. La violence et le racisme doivent cesser, et comme organisation, nous tentons toujours de faire notre part dans la transmission des valeurs fondamentales de respect et d’inclusion. Et nous poursuivons ce combat», a fait savoir le CH.

Déclaration des Canadiens de Montréal



A statement from the Montreal Canadiens pic.twitter.com/0OZ1ek69fh — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 1 juin 2020

Au cours des dernières heures, plusieurs joueurs de la LNH ont également condamné le racisme et la violence sur les réseaux sociaux, dont les Québécois Anthony Duclair et Mathieu Joseph ainsi que l’ancien défenseur des Canadiens P.K. Subban. Le capitaine des Jets de Winnipeg Blake Wheeler a aussi publié un message particulièrement touchant.