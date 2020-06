Valérie Plante dénonce le saccage de commerces

La mairesse de Montréal Valérie Plante a dénoncé lundi matin le saccage de commerces dimanche soir au centre-ville de Montréal, en marge de la manifestation pacifique en soutien à George Floyd, cet Afro-Américain tué par un policier au Minnesota.

«Manifester pour dénoncer le racisme et exiger que les choses changent est noble et nécessaire. Je ne peux que dénoncer les agissements des pilleurs qui ont saccagé les commerces et qui n’ont rien à voir avec cette manifestation pacifique», a dit la mairesse, via Twitter.

La manifestation qui a débuté vers 17 heures dimanche s’est déroulée pacifiquement. Plus tard en soirée, les policiers ont constaté des comportements illégaux et ordonné la dispersion. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés. Quelques casseurs ont ensuite brisé des vitres et pillé des commerces sur la rue Sainte-Catherine et le boulevard Saint-Laurent.