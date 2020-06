Arrêté ivre au volant... d'un tracteur à gazon!

Un homme de Chamberlain Settlement, tout prêt de Bathurst au Nouveau-Brunswick, s'est fait passer les menottes vendredi dernier pour avoir pris le volant d'un tracteur à gazon alors qu'il était en état d'ébriété.

La Gendarmerie royale du Canada a expliqué, lundi, qu'elle avait été appelée vers 19 h en raison d'un homme manifestement en état d'ébriété qui se promenait en tracteur à gazon sur le terrain d'une résidence du chemin Chamberlain Settlement, dans le village du même nom.

Un échantillon d'haleine a permis de déterminer que l'homme présentait un taux d'alcoolémie deux fois supérieur à la limite légale. L'homme a donc été arrêté, amené au poste de police et finalement libéré en attente d'une comparution prévue pour le 31 août 2020.

«Peu importe le moyen de transport, il est interdit de conduire en état d'ébriété, même sur le terrain d'une résidence privée, a rappelé le sergent Marc Tremblay du Détachement de Bathurst de la GRC.

Cette interdiction s'applique non seulement aux véhicules, avions, trains et autres embarcations et navires, mais aussi aux tracteurs à gazon, a-t-il ajouté.