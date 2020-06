Bell Canada fait confiance à Ericsson pour le 5G

Bell, misera sur la compagnie suédoise Ericsson pour développer son réseau 5G.

Il s’agit d’une volte-face pour la plus grande entreprise de télécommunication au pays qui avait pourtant annoncé en février une entente d'approvisionnement en équipement pour réseau 5G avec la compagnie finnoise Nokia.

«Les produits de réseau 5G novateurs de même que l'expérience d'Ericsson à l'échelle internationale seront essentiels à notre déploiement de cette technologie mobile innovante au Canada, a affirmé Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada par communiqué, mardi. Il est nécessaire d'investir dans les réseaux de pointe et d'améliorer leur portée pour stimuler la compétitivité nationale et favoriser la croissance et la résilience économiques.»

Bell a fait valoir qu’Ericsson est bien implantée dans le 5G, qui n’est pas encore accessible au Canada, car elle a déjà conclu 92 ententes commerciales sur quatre continents pour cette technologie qui promet de révolutionner la connectivité sans fil.

L’entreprise basée à Stockholm fournira l'équipement du réseau d'accès radioélectrique pour le réseau sans fil 5G national de Bell, y compris pour le service internet résidentiel sans fil à haute vitesse pour les régions rurales du Canada. Elle fournit déjà de l’équipement à Bell pour le réseau sans fil 4G LTE.

Cette décision constitue un camouflet pour l’entreprise chinoise Huawei qui fournit de l’équipement pour Bell.

Le géant canadien a donc imité Rogers qui a aussi choisi Ericsson, tandis que Vidéotron fait confiance à Samsung, une entreprise coréenne. De son côté,Telus compte faire affaire avec Huawei pour développer son réseau 5G, même si Ottawa n’a pas encore donné son feu vert à cette compagnie chinoise pour des raisons de sécurité nationale.

Le futur réseau 5G accélèrera fortement la vitesse et les capacités de transmission de données sans-fil par rapport au réseau existant. Des films pourraient ainsi être téléchargés en quelques secondes.