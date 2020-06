Huit jours après la mort de George Floyd, de nombreux manifestants défilent encore dans les rues de plusieurs villes américaines pour dénoncer le racisme systémique et les violences policières.

• À lire aussi: Pas de racisme systématique au Québec, réitère Legault

• À lire aussi: «Si j’étais née ici, j’aurais pu être M. Floyd»

• À lire aussi: #BlackOutTuesday: les médias sociaux en noir

Pour la directrice générale du festival Haïti en folie, ce moment est «très salutaire».

«Tous les dommages collatéraux sont déplorables, mais je pense que le reste est une bonne chose pour l’avancement de la justice et de l’équité. Non seulement aux États-Unis, mais un petit peu partout. Ça soulève les consciences», a dit Fabienne Colas en entrevue à LCN.

«Il était temps qu’on en arrive là. Je sentais que c’était une marmite qui bouillait. C’était une question de temps avant que ça n’explose.»

Elle a indiqué que «pour la première fois de sa vie», elle voyait un changement positif se produire avec tout cela.

«Pas seulement aux États-Unis, mais ici aussi au Canada, au Québec et surtout à Montréal», a-t-elle précisé.

Interrogée sur la réalité du racisme au Québec, Mme Colas a d’abord raconté qu’elle avait été «accueillie à bras ouverts».

«Je dis toujours partout où je vais dans le monde que Montréal et le Québec sont le secret le mieux gardé, c’est l’un des endroits les plus chaleureux au Canada, c’est extraordinaire. Pour moi, les Québécois sont un peuple exceptionnel, chaleureux, accueillant, gentil, généreux. Il faut reconnaitre ça»», a-t-elle lancé.

Elle a cependant nuancé cet enthousiasme en indiquant qu’il y avait du racisme systémique dans la province.

«Je reconnais aussi qu’à côté de cette bonté, il y a le racisme systémique. Le racisme systémique c’est quoi? Ce n’est pas le gouvernement qui complote (...) Selon moi, c’est une série de décisions qui sont prises à l’intérieur du système, que ce soit par les policiers avec le profilage racial (...) ou quand on soumet son CV et que parce qu’on n’a pas le bon nom de famille on soit malheureusement mis de côté (...) ou encore quand on vous engage et qu’il faut que vous soyez 10 fois meilleur pour gagner deux fois moins. C’est tout ça le racisme systémique», a-t-elle expliqué.

Voyez le reste de son entrevue dans la vidéo ci-dessus.