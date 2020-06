Des étudiants «tasés» au volant de leur voiture par des policiers d'Atlanta

Plusieurs mandats d’arrestation ont été lancés mardi contre six policiers d’Atlanta impliqués dans l’arrestation violente de deux étudiants samedi soir.

Les agents avaient été filmés par des témoins en train de briser les vitres et de crever les pneus d’un véhicule où deux jeunes Afro-Américains prenaient place.

Sur les images, on voit les policiers s’approcher de la voiture où le conducteur et sa passagère sont calmes.

Ils leur ordonnent de sortir sans leur laisser le temps de le faire et utiliser la force pour le faire.

Ils vont même jusqu’à utiliser un pistolet à impulsion électrique contre le conducteur qui est encore derrière son volant.

La mairesse d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, avait déjà annoncé dimanche le renvoi de deux des six policiers en raison de leur usage «excessif» de la force, rapporte CNN.

Les deux étudiants, identifiés comme étant Taniyah Pilgrim et Messiah Young, se sont exprimés devant les médias mardi.

M. Young a eu un bras et un poignet cassé lors de l’intervention policière. Il s’en sort également avec 24 points de suture.

«Je me sens un peu plus en sécurité maintenant que ces "monstres" ont été mis à pied. Ils ne pourront plus terroriser personne», a-t-il dit.

«C’était une situation tellement ridicule! Je suis heureuse qu’ils soient enfin tenus responsables», a ajouté Taniyah Pilgrim.

«J’espère que chaque agent qui se dit que c’est correct de sortir quelqu’un de force comme ça ou de battre quelqu’un parce qu’il est policier se souviendra qu’il peut aussi être tenu responsable.»

De violents affrontements avaient éclaté à Atlanta vendredi et samedi entre certains manifestants et des policiers en marge d’une marche dénonçant les tensions raciales et les violences policières.