EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liée à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

BILAN À 5h45

PLANÉTAIRE

Cas: 6 274 136

Morts: 375 902

Rétablis: 2 693 995

ÉTATS-UNIS

Cas: 1 859 597

Morts: 106 927

Rétablis: 615 426

CANADA

Total: 91 705

Décès : 7327

Québec: 51 354 cas (4665 décès)

Ontario: 28 263 cas (2276 décès)

Alberta: 7044 cas (143 décès)

Colombie-Britannique: 2597 cas (166 décès)

Nouvelle-Écosse: 1057 cas (60 décès)

Saskatchewan: 646 cas (11 décès)

Manitoba: 295 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 132 cas

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

6h26 | Coronavirus: plus de 200 personnalités appellent à un sommet de crise du G20

6h21 | Début de déconfinement à Singapour: écoles et entreprises rouvrent

5h24 | La PCU pour des retraités de l’État

Les pensionnés de l’État qui ont perdu leur boulot d’appoint en raison de la pandémie peuvent empocher la Prestation canadienne d’urgence (PCU) de 2000 $ par mois, malgré leur avantageuse rente de retraite

Photo d'archives, Chantal Poirier

5h16 | Les vols internationaux à vos risques et périls, sans assurance voyage

Les voyageurs qui espèrent profiter de la reprise prochaine des vols internationaux d’Air Canada pour se remettre au tourisme devront accepter de le faire à leurs risques et périls, probablement sans assurance voyage.

C’est du moins ce que nous ont confirmé les compagnies d’assurance à qui nous avons pu parler hier. De leur avis général, et malgré tout ce qu’on peut entendre sur le sujet : l’heure n’est pas du tout à la reprise du tourisme international.

AFP

5h11 | Les prix vont augmenter encore

Coiffure, dentiste, soins personnels et même épicerie : plusieurs services et produits coûteront désormais plus cher aux Québécois, un effet collatéral de la pandémie.

Des professionnels et des commerçants ont confirmé au Journal devoir hausser leurs prix afin de couvrir les frais liés aux mesures sanitaires.

Photo Martin Chevalier

4h35 | Italie: la crise du coronavirus «n'est pas terminée»

La crise du nouveau coronavirus en Italie «n'est pas terminée» a prévenu mardi, à l'occasion de la fête nationale, le président italien Sergio Mattarella, qui a loué «l'unité» de son pays face à l'épidémie.

Alors que près de 33 500 personnes sont décédées en trois mois de la COVID-19, aujourd'hui apparemment maîtrisé, les célébrations de la Fête de la République italienne du 2 juin se déroulent cette année entre «sentiments d'incertitude et raisons d'espérer», a déclaré M. Mattarella.

AFP

4h23 | Les terrasses de café rouvrent en France, la pandémie flambe en Amérique du Sud

Les cafés parisiens rouvrent mardi leurs terrasses, symbole d'un lent retour à la normale en Europe, au moment où la pandémie de coronavirus ravage l'Amérique du Sud et menace d'effondrement ses systèmes hospitaliers.

AFP

4h14 | L'Indonésie renonce au pèlerinage du hajj pour cause de pandémie

4h09 | Royaume-Uni: des ponts aériens envisagés pour contourner la quarantaine

3h42 | Le Sénégal reporte le retour à l'école

Les autorités sénégalaises ont annoncé quelques heures avant l'échéance le report de la reprise des cours dans les écoles prévue mardi matin pour des centaines de milliers d'élèves.

Les classes sont suspendues depuis mars en raison de la pandémie de coronavirus.

2h27 | L'économie française va se contracter de 11% cette année, prévient le gouvernement

2h18 | Premier mort du coronavirus dans les camps de réfugiés rohingyas