Une bonne bouffe en famille, en amoureux ou entre amis au restaurant vous manque. Des restaurateurs en ont assez d'attendre le feu vert de la Santé publique et du gouvernement Legault et ouvriront leur terrasse. Ils vont défier les consignes et vous êtes en majorité d’accord avec eux.

Voici quelques-uns de vos commentaires tirés de la page Facebook du Québec Matin.

«Je les comprends très bien. S'ils continuent à attendre comme ça, c’est la faillite assurée! Et en plus, ça peut se faire avec le 2 mètres de distance, c’est certain! Ça ne p ut pas être pire que les manifestations!» - Jimmy

«Oh que oui! Go go go pas besoin de Legault pour repartir tout sa go go go.» - Michel

«Toutes les protections c’est rendu un coup de cash. On est plus équipé en protection que dans les hôpitaux. -Stéphanie.

«Vivre et laisser vivre. Même dans une boîte de verre si notre heure est arrivée, on y passera - Sandra

«Je suis propriétaire d’un restaurant au Saguenay depuis 5 ans. Je suis très affecté par toutes ces restrictions et si les restaurants ouvrent leur terrasse, je vais le faire aussi afin de ne p s tout perdre l’investissement mis dans l’entreprise. Assez c’est assez» - Yan

«Ils font bien! De toute façon le gouvernement Legault a fait une super job, mais je ne comprends pas qu’il n'a apporté aucune aide aux entreprises!» - Bernard

Manger sur le bord de la rue

«Déjà que ce secteur d'activité est difficile par manque de main-d'oeuvre, ils sont prêts depuis longtemps et ils sauront respecter toutes les consignes. La manifestation a fait débordé le vase et il faut les comprendre.» - Johanne

«Les compensations financières ne remplacent pas la manne de la belle saison! Des milliers de personnes se réunissent sans conséquences et le feront à nouveau sans aucune restriction !» - Anie

«Je suis dans le domaine et me demande encore le pourquoi nous sommes toujours à la maison quand beaucoup d’autres domaines sont ouverts et que la distanciation est moindre qu'en restauration» - Solo

«Je les comprends et j'ai hâte que mon restaurant ouvre pour aller déjeuner les samedis matin» - Caroline

«Au Saguenay, il y a des restos fermés et maintenant à vendre alors ça dit tout» - Marlene

«J'ai acheté un repas dans un bon resto centre-ville de Québec. J’ai été prise pour manger assise sur le bord de la rue. VRAIMENT MOINS HYGIÉNIQUE que manger sur leur terrasse si elle avait été ouverte! - Josée

«Pas pire que chez Costco ou Walmart.... Au pire, les gens qui ne sont pas à l'aise n'iront pas tout simplement.» - Marc

«Non il faut attendre comme les autres. Une étape à la fois.» - Maria

«Oui, je les comprends, un moment donné faut repartir. Pas drôle pour les proprios qui veulent s'en sortir» - Francine

«Le gouvernement permet aux gens de manifester collés, mais pas de manger sur une terrasse à plus de 2 mètres. Ridicule le gouvernement n'a plus aucune crédibilité.» - Fanny