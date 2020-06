[IMAGES] Mort et dévastation dans le sillage de la tempête Amanda

La tempête tropicale Amanda a laissé dans son sillage 18 morts et des paysages, quartiers et routes dévastés dans le nord de l'Amérique centrale, au Guatemala et au Honduras, mais surtout au Salvador, le pays le plus durement frappé avec un bilan provisoire de 15 morts et sept disparus.

Au Guatemala, la tempête a fait deux morts, et un au Honduras.

«Aujourd'hui, nous avons vu (la mort) de près. Jamais nous n'avions vu une telle catastrophe», a déclaré à l'AFP Enrique Viera, un habitant âgé de 55 ans de la commune de Nuevo Israel (sud-ouest du Salvador), où une cinquantaine de maisons ont été emportées dimanche par les flots d'un torrent en crue. Une femme est morte noyée en tentant de sauver son chien.

Pour les habitants de Nuevo Israel, les coups de boutoir de la tempête se sont ajoutés aux pénuries et aux privations provoquées par la pandémie du nouveau coronavirus. Dans une commune dont les habitants travaillent pour la plupart dans le secteur informel, les ressources se sont taries et les chiffons blancs pour réclamer de l'aide alimentaire ont fleuri sur les maisons.

«Ce que l'on voit ici, c'est une terrible destruction», se désole Diego Guevara, 26 ans, venu avec un groupe de jeunes pour apporter denrées et vêtements aux habitants qui cherchaient lundi à sauver ce qu'ils pouvaient dans les décombres.

Au Salvador, ce sont 24.125 familles qui ont vu leur maison détruite, totalement ou partiellement, selon un bilan officiel. Il a fallu procéder à 7.225 évacuations vers 154 refuges dans tout le pays.

Plus de 150 glissements de terrain ont endommagé des routes, dont 83 «de manière grave», rendant difficile le trafic routier et l'acheminement des secours.

Ruptures de canalisation et coupures électriques

Comme au Salvador, les vents violents de la tempête Amanda, suivis par des trombes d'eau, ont détruit des maisons et des routes au Guatemala et au Honduras. Dans les trois pays, la situation est aggravée par des coupures d'électricité et des ruptures de canalisations d'eau.

La tempête s'est dissipée dimanche au Guatemala mais des pluies modérées et intermittentes devraient persister au Salvador, où sont déjà tombés 500 mm d'eau en deux jours, alors que le total moyen annuel est de 1.800 mm, selon le ministère salvadorien de l'Environnement.

Les dégâts au Salvador ont été estimés à quelque 200 millions de dollars par le président Nayib Bukele.

Les près de 50 millions d'habitants de l'isthme centroaméricain (533.000 km²) sont sous la menace constante de catastrophes naturelles causées par des cyclones, des séismes ou des éruptions volcaniques.

Au Salvador, les 6,6 millions d'habitants sont exposés sur 87% des 20.742 km2 de leur pays aux risques d'événements climatiques extrêmes en raison du changement climatique, dont les effets sont aggravés par le «déficit historique» en termes de qualité de construction dans les zones urbaines, selon les estimations de défenseurs de l'environnement.

«La planète, la nature, nous rappelle qui commande, et ces pluies intenses sont le résultat du changement climatique», a déclaré à l'AFP Ricardo Navarro, le directeur de l'ONG salvadorienne de défense de l'environnement Cesta.

«Les destructions et les morts que nous voyons aujourd'hui sont le produit de mauvaises décisions qui ont autorisé la construction (d'habitations) dans des zones écologiques de captage des eaux», a assuré de son côté Mauricio Sermeño, coordinateur de l'Union écologique salvadorienne (UNES).