Produire des toiles, une occasion pour une PME de Jonquière

Une entreprise de Jonquière, qui craignait les conséquences de la pandémie sur ses opérations en mars dernier, connaît un tel succès avec ses toiles de protection que cette production deviendra permanente.

«Finalement, la pandémie nous a ouvert des portes, convient Dany Simard, de Solutions 3DS. On a livré un peu partout au Québec, aux Escoumins, en Abitibi, même dans l'Ouest...et nos employés ont fait des heures supplémentaires!»

La PME d'une douzaine de personnes est pourtant spécialisée dans la conception mécanique et la surveillance de chantiers. Elle compte Produits forestiers Résolu et Rio Tinto parmi ses clients réguliers. Elle vient pourtant d'équiper 80 camions de la ville de Saguenay, et une quarantaine de voiturettes de golf du Club Saguenay, avec ses toiles de plastiques.

«Nous avons respecté les critères des soumissions et de la CNESST», précise le dirigeant.

En mars dernier, la PME favorisait le plastique dans cette nouvelle production, mais elle a ajouté le plexiglas, pour répondre aux demandes de ses clients. Le plexiglas est alors fixé à un support en aluminium.

«L'approvisionnement en plexiglas, c'est parfois compliqué. On s'est fait même fait voler une partie de notre commande chez un fournisseur de Montréal!»

De la mi-mars jusqu'à récemment, la production de ces toiles a représenté 100% des revenus de la PME. «On prévoit que pour le prochain mois, ça va être environ 50-50», estime Dany Simard.

Ce nouveau produit est désormais intégré aux activités de l'usine. «On a dû embaucher deux travailleurs supplémentaires», conclut M. Simard.