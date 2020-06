Rebond des décès liés à la COVID-19 au Canada

Le nombre de décès liés à la COVID-19 recensés au Canada a plus que doublé, mardi, bien qu'il demeure bien en deçà de la moyenne des dernières semaines.

En mi-journée, le Canada recensait 688 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 92 393 à ce jour, ainsi que 69 décès de plus liés à la maladie. On dénombre désormais 7345 Canadiens qui ont succombé après avoir contracté le coronavirus.

Fait inhabituel, l'Ontario a devancé pour une seconde journée de suite le Québec sur le plan du nombre de nouveaux cas avec 446 patients supplémentaires, en partie lié à une importante éclosion parmi des travailleurs étrangers employés dans les champs du sud-ouest de la province.

De plus, 17 décès ont été répertoriés dans la province la plus populeuse du pays.

C'est la première fois depuis plusieurs semaines que la Belle Province n'annonce pas le plus grand nombre de cas au pays pendant deux jours de suite ou plus. Au contraire, le Québec a rapporté 239 nouvelles infections, soit le plus petit nombre rapporté en 24 heures depuis le 22 mars, date où les autorités avaient recensé 38 tests positifs. À l'époque, le Québec totalisait seulement 219 patients atteints de la maladie.

La mortalité a cependant connu un net rebond au Québec avec l'annonce de 52 décès en 24 heures, soit 2,6 fois plus que les 20 morts annoncées la veille.

Un médecin sème la zizanie

Du côté de l'Atlantique, un seul cas a été rapporté au Nouveau-Brunswick. La province, qui semblait être parvenue à maîtriser la pandémie, assiste à une certaine reprise de la propagation du virus depuis une semaine dans la région de Campbellton.

Cette nouvelle éclosion a été liée à un médecin qui aurait infecté certains de ces patients après s'être rendu au Québec, ce qui a suscité la colère sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes sont même allés jusqu'à réclamer son renvoi.

La situation au Canada

Québec: 51 593 cas (4713 décès)

Ontario: 28 709 cas (2293 décès)

Alberta: 7044 cas (143 décès)

Colombie-Britannique: 2597 cas (165 décès)

Nouvelle-Écosse: 1057 cas (60 décès)

Saskatchewan: 646 cas (11 décès)

Manitoba: 297 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 133 cas

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 92 393 (7345 décès)