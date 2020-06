Les manifestations en protestation après la mort de l’Afro-Américain George Floyd continuent de secouer les États-Unis, notamment à New York où vit l’ex-animatrice, consultante et conférencière Juliette Powell.

Mme Powell est née à New York, a vécu à Montréal et est finalement retournée vivre à New York il y a une quinzaine d’années. Elle dit que sa perspective a beaucoup changé.

«En étant ici, je n’avais jamais réalisé que d’être une femme qui a la peau basanée peut complètement changer l’empreinte d’une vie», dit-elle.

Elle explique vivre cette crise de façon assez intense. «Je me sens incroyablement chanceuse parce que je n’ai jamais vraiment vécu avec ces préjudices», ajoute-t-elle.

«Si j’étais née ici, j’aurais pu être M. Floyd. N’importe qui ici à Harlem aurait pu être M. Floyd. C’est ça qui fait peur et qui est si déchirant. Dès qu’on a la peau basanée, on se fait mettre dans une catégorie de deuxième classe», lance Mme Powell.

Elle voit d’un bon œil le fait que des personnes de tout horizon se mêlent aux manifestations. Elle y voir une certaine solidarité. «On est tous humains, on est tous dans le trouble, il faut qu’on commence à s’entraider», affirme-t-elle.

Une femme avec qui elle venait de parler lui a expliqué qu’elle considérait que les Afro-Américains étaient comme des femmes battues.

«Elle en prend et à un moment donné elle n’en peut plus et elle va crier jusqu’à ce qu’on l’entende. Je pense que c’est ça qu’on est en train de voir», conclut-elle.