Tout le budget de la SODEC ira à la relance culturelle

L’entièreté du budget de 52 millions $ dont dispose la SODEC sera dépensé afin de relancer économiquement les entreprises culturelles québécoises, a annoncé l'organisme mardi.

Différents programmes d’aide destinés à l’art d’ici jouiront de ce montant ainsi que des 103,2 millions $ promis, lundi, par le gouvernement du Québec. Ce sont donc 155,2 millions $ actuellement destinés à redonner corps à l’univers de la culture, durement touché depuis le début de la pandémie, en mars.

«Les mesures de confinement rendues nécessaires par la progression de la pandémie de la COVID-19 ont eu un impact majeur sur les entreprises culturelles et leur capacité d’investissement dans le développement, la production et la mise en marché de nouveaux contenus culturels», rappelle Louise Lantagne, présidente et chef de la direction de la SODEC, dans un communiqué.

C’est le domaine de l’audiovisuel - composé du cinéma et de la télévision - qui obtiendra la plus grand part du gâteau avec 91,5 millions $. Celui de la musique et des variétés suivra avec 33,5 millions $. Les arts de la scène (13 millions $), les festivals et événements de la SODEC (5,9 millions $), le domaine du livre et de l’édition (6,8 millions $) ainsi que les métiers d’art et le marché de l’art (1 million $) auront aussi droit à leur part du butin.

Seront également soutenues les initiatives innovantes (3,5 millions $), tous secteurs confondus.