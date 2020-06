Accusée de racisme, l’actrice Lea Michele présente ses excuses

Lea Michele s'est finalement exprimée mercredi sur les accusations de harcèlement qui la poursuivent depuis plusieurs jours.

• À lire aussi: Lea Michele accusée de racisme sur le tournage de «Glee»

Après avoir été ciblée par des rumeurs pendant des années, l'actrice de «Glee» a été accusée par une ancienne comédienne de la série de lui avoir fait vivre un enfer sur le tournage.

Samantha Ware avait notamment déclaré que l'actrice avait menacé de «c***r dans ma perruque».

Après avoir gardé le silence pendant 48 heures, Lea Michele a réagi à l'affaire.

«Une des leçons les plus importantes de ces dernières semaines c'est qu'il faut prendre le temps d'écouter et de comprendre les points de vue des autres et d'essayer de régler les injustices auxquelles on a contribué», a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

«Je ne me souviens pas avoir fait les déclarations dont on m'accuse spécifiquement, et je n'ai jamais jugé qui que ce soit en fonction de leur origine sociale ou de la couleur de leur peau, mais ce n'est pas ça le problème. Ce qui compte, c'est que je me suis mal comportée et que j'ai blessé des gens. Que ce soit ma position privilégiée ou ma perspective qui aient fait que je me suis comportée de manière insensible ou inappropriée, ou mon immaturité, je m'excuse pour mon attitude et pour la souffrance que j'ai causée. On peut tous grandir et changer et j'ai utilisé ces derniers mois pour réfléchir à mes propres limites.»

Lea Michele a précisé au magazine People qu'elle comptait travailler sur elle-même à l'approche de la naissance de son premier enfant dans les prochains mois.