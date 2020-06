«On mérite le respect», dénonce Harold Lebel

Le député du Parti québécois (PQ) Harold Lebel a déploré mercredi le ton méprisant de François Legault à l’endroit de son chef, Pascal Bérubé, au lendemain d’une période de questions houleuse à l’Assemblée nationale.

«Ils ont l’impression qu’ils ont tué le PQ », a-t-il déclaré lors d’un vibrant plaidoyer à la défense de son chef qui a claqué la porte du Salon bleu mardi après avoir qualifié de «minable» le comportement du premier ministre.

Ce dernier, visiblement irrité, l’avait auparavant accusé de vouloir «tuer le tourisme» au Bas-Saint-Laurent.

Durant la période de questions, Pascal Bérubé avait mis le feu aux poudres en remettant en question les fondements scientifiques de certaines décisions prises par le gouvernement, dont le déconfinement de sa région, le Bas-Saint-Laurent.

«C'était une question très honnête, qui a été très bien posée, qui méritait une réponse correcte, pas une réponse comme on a fait hier, où on nous a regardés de haut. [...] On travaille fort, on a un travail à faire. On mérite le respect. D'un premier ministre qui veut qu'on travaille ensemble, il devrait prêcher par l'exemple », a estimé Harold Lebel en qualifiant la réponse de François Legault de « cheap shot».

Selon lui, ce n’est pas la première fois que François Legault, un ancien ministre péquiste, prend ce ton pour répondre aux questions posées par le PQ.

« Ils [la Coalition avenir Québec] ont l'impression qu'ils ont tué le Parti québécois et ils veulent le tuer jusqu'au bout, puis ce n'est pas vrai. Ils ne nous ont pas tués, puis on est là puis on va faire notre travail », a-t-il analysé.

« On aura un nouveau chef. On a des congrès qui s'en viennent. On a des militants. [...] On est des gens de conviction puis on va continuer à se battre », a-t-il déclaré par la suite.