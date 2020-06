Opération antidrogue à Laval: sept arrestations

Sept présumés trafiquants de stupéfiants ont récemment été épinglés par la police de Laval dans le cadre d’une importante frappe antidrogue.

Les suspects âgés de 31 à 64 ans ont comparu sous des chefs d’accusation de trafic de stupéfiants et de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. Ils ont été libérés sous conditions et devront revenir à la cour les 18 et 25 août pour la suite des procédures.

Les sept accusés ont été épinglés le 19 mai. Sept perquisitions – quatre dans des résidences et trois dans des véhicules – ont permis la saisie d’importantes quantités de drogues diverses, dont plus de 14 kg de cannabis, près de 25 000 comprimés de méthamphétamine, un kilo de haschich et près de 50 000 $ en argent comptant.

De plus petites quantités d’héroïne, de crack et de cocaïne ont également été saisies.

Cette frappe policière était le fruit d’une enquête amorcée au mois de décembre à la suite d’une information reçue du public. Elle visait un réseau de vente et de distribution de stupéfiants sur les territoires de Montréal et de Laval.