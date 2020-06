Plus de 55 000 personnes ont répondu à l'appel

L'opération lancée par François Legault pour recruter 10 000 préposés aux bénéficiaires en CHSLD a créé un vif engouement et le nombre d’inscriptions ne cessent d’augmenter.

Selon les plus récentes données, ce sont plus de 55 000 personnes qui se sont portées volontaires et qui se sont inscrites sur le site du gouvernement du Québec.

«Merci du fond du coeur aux 55 000 personnes qui ont entendu notre appel et qui ont soumis leur candidature pour devenir préposés en CHSLD», a écrit le premier ministre François Legault sur Twitter.

Merci du fond du cœur aux 55 000 personnes qui ont entendu notre appel et qui ont soumis leur candidature pour devenir préposés en CHSLD.



Nous offrons un salaire avantageux de 49 000 $ par année, pour un travail difficile, mais tellement valorisant.



Engagez-vous! 👇 pic.twitter.com/uLNkCVd2Ja — François Legault (@francoislegault) June 3, 2020

Les candidats retenus se verront offrir un poste de préposé en CHSLD, dont le salaire sera bonifié à 49 000 $ annuellement, pour 36,25 heures par semaine.Il s'agit d'un taux horaire de 26 $ de l'heure pour les employés à temps plein, incluant certaines primes.

Démarche critiquée

La démarche de Québec est critiquée par les principales centrales syndicales représentant les préposés aux bénéficiaires. La CSN ainsi que la FTQ ont souligné que seuls les préposés en CHSLD bénéficieront de ces conditions avantageuses.

Ceux qui travaillent dans les hôpitaux continueront sous le taux horaire habituel, qui commence à 20,55 l'heure.