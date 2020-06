«Trudeau s’est autoflagellé!»

Le long silence de Justin Trudeau et sa déclaration dans laquelle il a affirmé qu’il y a du racisme systémique au Canada continue de faire réagir. Pour le chroniqueur Richard Martineau, le premier ministre du Canada est dans l’erreur et n’aurait pas dû «s’autoflageller.»

• À lire aussi: Le silence de 21 secondes de Justin Trudeau

• À lire aussi: Pas de racisme systématique au Québec, réitère Legault

«On a tous été extrêmement choqués par ce qui est arrivé aux États-Unis, c’est épouvantable et on a tous une réflexion à faire sur le racisme. Malheureusement au Québec et au Canada, on a aussi des taouins, des imbéciles, des crétins : des gens racistes!»

Selon lui, l’omniprésence de la culture américaine dans nos vies par la musique, les films, les séries donne l’impression de vivre aux États-Unis.

«On sait qu’aux États-Unis, il y a un problème de racisme systémique. C’est un problème intégré au fond de leur culture, et puis là on dit : ‘’on a ça nous autres aussi!’’», dénonce le chroniqueur à l’émission Le Québec Matin.

«Quand j’entendais hier Justin Trudeau... Premièrement il a attendu 21 secondes avant de répondre. [...] Et il s’est autoflagellé en disant oui on a du racisme systémique au Canada. Moi je suis plus du côté de François Legault qui dit : ‘’oui il y a du racisme, malheureusement, oui il faut être vigilant, mais de dire que nos institutions sont racistes et notre culture est raciste? Il faut faire attention, nous sommes des gens très accueillants au Canada et au Québec.»

«Dire que le Québec est comme les États-Unis, c’est comme dire que la Suède est comme l’Espagne, ça rien à voir», conclut-il.