Un homme de 38 ans est poignardé à Montréal

Un homme de 38 ans a été poignardé au ventre lors d’un conflit qui a dégénéré, mercredi après-midi, dans l’arrondissement de Lachine, à Montréal.

L’agression armée est survenue un peu avant 15 h, sur la rue Léo-Pétrin, tout près du parc Kirkland.

Selon les autorités, un conflit aurait éclaté entre la victime et un autre individu. À un certain moment, le suspect aurait dégainé un couteau et aurait attaqué son rival, le blessant au haut du corps.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

La victime a été transportée d’urgence à l’hôpital pour traiter des blessures importantes qui ne mettent cependant pas sa vie en danger.

Le suspect a pris la fuite après le crime et n’avait toujours pas été appréhendé en fin d’après-midi.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Un périmètre de sécurité a été érigé autour du lieu de l’agression et les enquêteurs se sont rendus sur place pour étudier la scène.

Le motif du conflit entre les deux hommes demeure inconnu.