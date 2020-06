Washington va suspendre des vols de compagnies chinoises

L'administration de Donald Trump va interdire temporairement des vols de compagnies aériennes chinoises en provenance et à destination des États-Unis, une décision de nature à attiser encore des tensions déjà très vives entre Pékin et Washington.

Cette interdiction, qui prendra effet le 16 juin, vise à répondre au refus des autorités chinoises d'autoriser les compagnies aériennes américaines à reprendre leur activité en Chine malgré le déconfinement, a annoncé mercredi le ministère des Transports.

Il n'est pas exclu, a prévenu le ministère, que la mise en oeuvre de cette mesure intervienne avant le 16 juin si le président Donald Trump le décidait.

L'interdiction affecte sept compagnies chinoises, dont les mastodontes Air China et China Eastern Airlines, mais ne concerne pas les avions-cargo.

«Les compagnies aériennes américaines ont demandé à reprendre le service (en Chine), à partir du 1er juin. La défaillance du gouvernement chinois à approuver leurs demandes est une violation de l'accord» sur le transport aérien liant les deux pays depuis 1980, a expliqué le ministère américain.

Delta Air Lines et United Airlines avaient suspendu en février et en mars leurs vols depuis et vers la Chine en raison de la pandémie de COVID-19 et pour se conformer aux restrictions de voyages annoncées début février par le gouvernement américain.

Elles souhaitaient reprendre l'activité dans le pays ce mois-ci et avaient par conséquent soumis en mai leurs demandes auprès des autorités de l'aviation civiles chinoises. Ces dernières n'ont toujours pas donné leur feu vert.

Pékin a en revanche autorisé en mars les compagnies aériennes locales à opérer un vol par semaine depuis et vers un pays étranger, une limitation visant à contenir la propagation du virus.

En attendant un geste de Pékin ?

Actuellement, quatre compagnies aériennes chinoises exploitent des vols entre les États-Unis et la Chine contre zéro pour les groupes américains, d'après le ministère, qui affirme que certaines effectuent des vols nolisés afin de contourner la limitation d'un vol par semaine et accroître leur avantage concurrentiel.

Les représailles américaines ont été saluées par les compagnies locales, Airlines for America, le groupe de pression du secteur, y voyant un moyen d'assurer «l'équité» et une concurrence saine.

«Nous espérons que cette procédure va protéger les droits des compagnies aériennes américaines suivant l'accord sur le transport aérien entre les États-Unis et la Chine», a déclaré par courriel à l'AFP Katherine Estep, une porte-parole.

«Nous serons ravis de reprendre le service entre les États-Unis et la Chine quand l'environnement règlementaire nous l'autorisera», a pour sa part dit United, tandis que Delta a applaudi des mesures destinées à «faire respecter nos droits et garantir l'équité».

Début janvier, les compagnies aériennes américaines et chinoises opéraient environ 325 vols par semaine entre les deux pays.

Washington s'est néanmoins dit mercredi prêt à infléchir sa décision si Pékin faisait un geste vis-à-vis des groupes américains.

«Notre but principal n'est pas de perpétuer cette situation, mais d'améliorer les choses afin que les transporteurs des deux côtés puissent exercer complètement leurs droits bilatéraux», affirment les autorités américaines.

Elles assurent que si le CAAC, le régulateur aérien chinois, ajustait sa politique vis-à-vis des compagnies aériennes américaines, Washington serait de son côté «totalement préparé à réexaminer sa décision».

Les relations sino-américaines se sont récemment envenimées, avec la multiplication de pommes de discorde, dont le dernier en date et le plus brûlant concerne Hong Kong.

La Chine a décidé d'imposer à l'ex-colonie britannique une loi controversée sur la sécurité nationale qui a provoqué une levée de boucliers internationale.

Les États-Unis considèrent désormais que le territoire ne bénéficie plus de l'autonomie promise par Pékin et ont commencé en conséquence à revenir sur le statut préférentiel qu'ils accordaient à cette place financière majeure.