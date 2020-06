Centraide du Grand Montréal: Michael M. Fortier va coprésider la campagne de financement

Michael M. Fortier et Anne-Marie Hubert vont coprésider la campagne 2020 de Centraide du Grand Montréal.

La campagne de financement annuelle sera lancée officiellement cet automne.

Michael M. Fortier est vice-président du conseil de RBC Marchés des Capitaux et Anne-Marie Hubert dirige le bureau montréalais de la firme d'experts-comptables EY. Ils vont présider chacun un cabinet de campagnes formé d’une trentaine de personnes issues des milieux des affaires, syndical et institutionnel.

Cette année, les besoins sont encore plus grands et ils le demeureront sans doute l’an prochain en raison de la pandémie de COVID-19, qui a mis à mal l’économie et la santé financière de milliers de Québécois.

«Le rôle du cabinet de la campagne consiste à encourager les gestes de solidarité, d'entraide et de générosité pour notre communauté», a dit Michael M. Fortier.

«Nous réfléchissons actuellement avec Centraide afin de trouver la formule la plus appropriée pour susciter la mobilisation des donateurs. Plus de 80 % des dons récoltés par Centraide proviennent des entreprises, des organisations, des institutions et de leurs employés et retraités. Certaines activités régulières de la campagne devront être adaptées. La créativité pour faire les choses autrement nous démontre la grande solidarité des donateurs envers les personnes vulnérables», a-t-il poursuivi.

«La grande région métropolitaine est non seulement fortement touchée par cette pandémie, mais c'est aussi l'endroit où se trouve la moitié des Québécois en situation de pauvreté. Bien que le déconfinement s'amorce, les prochains mois seront sans répit pour les organismes communautaires qui sont en première ligne pour répondre aux demandes d'aide», a indiqué de son côté Mme Hubert.