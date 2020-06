139 décès supplémentaires liés à la COVID-19 au Canada

Quelque 641 nouveaux cas et 139 décès supplémentaires liés à la COVID-19 ont été comptabilisés jeudi au pays et les autorités font état d’un ralentissement de la propagation du virus.

• À lire aussi: Jusqu'à 9400 décès dus à la COVID-19 au 15 juin

En l’occurrence, le nombre de nouveaux cas a continué sa tendance à la baisse au Québec avec 259 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui fait que 52 143 personnes ont été contaminées jusqu’ici par le nouveau coronavirus.

Cependant, la province est celle qui a contribué le plus au triste nombre de morts avec 91 décès supplémentaires, dont 26 nouveaux décès qui s'ajoutent aux 65 décès survenus avant le 28 mai.

Au total, le Québec compte 4885 pertes de vie depuis le début de la crise sanitaire.

En Ontario, les autorités ont confirmé 45 nouveaux décès jeudi, ce qui porte à 2357 le nombre de morts. Le nombre de contaminations a atteint 29 403 cas.

La province a par ailleurs annoncé la nomination d’une conseillère spéciale pour la création de la Plateforme des données sur la santé. Il s’agit de l'ex-ministre libérale fédérale Jane Philpott. Le nouvel outil doit aider les chercheurs à détecter la COVID-19, faire des plans à son sujet et y réagir.

Premier décès au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, les autorités de la santé publique ont annoncé jeudi un tout premier décès. Il s’agit d’un octogénaire, résident du Manoir de la Vallée d’Atholville où une éclosion est survenue. La province compte jusqu’ici 136 cas de la COVID-19.

«Comme tous les gens du Nouveau-Brunswick, j’ai accueilli la nouvelle de notre premier décès attribuable à la COVID-19 avec une profonde tristesse», a soutenu le premier ministre Blaine Higgs.

La pandémie de COVID-19 a généré 93 726 cas au pays depuis le début de la crise et 7637 décès. Plusieurs provinces et territoires n’ont toutefois pas comptabilisé de décès. C’est le cas de l’Île-du-Prince-Édouard (27 cas), du Yukon (11 cas), des Territoires du Nord-Ouest (5 cas) et du Nunavut, qui ne rapporte également aucun cas.

D’ailleurs, les autorités de la santé publique au pays ont fait état jeudi d’un ralentissement de la croissance de l'épidémie dans tous les groupes d'âge.

La situation au Canada

Québec: 52 143 cas (4885 décès)

Ontario: 29 403 cas (2357 décès)

Alberta: 7091 cas (146 décès)

Colombie-Britannique: 2632 cas (166 décès)

Nouvelle-Écosse: 1058 cas (61 décès)

Saskatchewan: 648 cas (11 décès)

Manitoba: 298 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 136 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 93 726 (7637 décès)