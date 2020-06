Dépistage ciblé dans le Bas-Saint-Laurent

Même si la situation épidémiologique du Bas-Saint-Laurent est plus qu’enviable, la Santé publique accroît tout de même ses mesures de dépistage du coronavirus. Et le dépistage ciblé dans les milieux les plus à risque sera d’abord favorisé.

Ainsi, à compter de maintenant, on va augmenter le dépistage dans les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent. Toute personne qui va se présenter pour une chirurgie sera systématiquement testée, symptômes ou pas.

Pour le Dr Sylvain Leduc, qui est le directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent, cette stratégie est plus efficace que de faire du dépistage de masse. Le Dr Leduc donne en exemple le dépistage de tous les employés des 13 CHSLD de la région qui a été réalisé récemment.

«On vient de tester 1500 employés dans les deux dernières semaines et on a zéro cas. Si on teste 1500 personnes dans les réseaux de soins sans cas positif, notre prétention c’est qu’en ce moment, si on refaisait ça sur 1500 autres personnes de façon aléatoire, on va avoir encore zéro cas», a expliqué le Dr Leduc.

D’ailleurs, du 4 mai au 4 juin, il n’y a eu que 12 nouveaux cas positifs qui se sont ajoutés pour une population d’un peu plus de 200 000 personnes. Pourtant, les écoles et les CPE ont rouvert leurs portes au cours du dernier mois, puis les commerces et les centres commerciaux aussi. Et, surtout, les points de contrôle à l’entrée du Bas-Saint-Laurent ont été levés.

Pour expliquer cette situation enviable, la Santé publique affirme avoir concentré ses efforts dans trois secteurs en particulier au cours des dernières semaines: les municipalités, les milieux de travail et les écoles. Manifestement, les interventions ciblées ont porté leurs fruits.

«Si on m’avait dit au début du mois de mai qu’il n’y aurait que 12 cas de plus et qu’il fallait que je signe un contrat, je l’aurais fait tout de suite. Honnêtement, c’est une performance qui témoigne d’un respect global des mesures d’hygiène, de tout ce qui a été fait, de tous les efforts collectifs. On s’est aperçu que ça rapporte et ça nous montre que notre réseau est prêt», a dit le Dr Leduc.

En plus, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent recommande à compter d’aujourd’hui le port du couvre-visage pour tous les visiteurs qui se rendent dans ses installations.