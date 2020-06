Hôpital Maisonneuve-Rosemont: un «CIUSSS qui tient avec de la broche», dit le Dr Marquis

Le Chef de service de soins intensifs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, le Dr François Marquis, est «extrêmement déçu» que le projet de loi 61 ait tassé le projet de nouvel hôpital dans le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

• À lire aussi: Québec veut accélérer 200 projets d’infrastructure

• À lire aussi: L'accélération des travaux d'infrastructures inquiète les environnementalistes

• À lire aussi: Gaétan Barrette accuse la CAQ de faire de la politique avec la relance économique

«Si on veut relancer l’Est, si on veut relancer le Québec, on a un projet extraordinaire, un projet qui est déjà accepté, qui est la création d’un nouvel hôpital pour justement remplacer le CIUSSS qui tient avec de la broche», lance le Dr Marquis.

Ce dernier lance un cri du coeur aux autorités gouvernementales en insistant sur l’urgence d’agir maintenant.

«On sort une liste de projets pour relancer le Québec, mais le projet est déjà là. Il faut juste qu’on ait le courage politique de le mettre en haut de la liste et de mettre du charbon dans la machine parce que toute le monde dans le CIUSSS de l’Est, on est prêts à travailler et on est prêts à mettre les bouchées doubles pour que ce projet-là arrive le plus vite possible. C’est vital pour notre population», plaide-t-il.

Il soutient que l’hôpital est en mauvais état et donne en exemple les clôtures qui entourent le pavillon principal pour éviter que des briques ne tombent sur la tête des passants.

«Ça n’a pas juste besoin de rénovations, ça a besoin d’un bulldozer», déplore le Dr Marquis.

Ce dernier souhaite lancer le message suivant au gouvernement Legault :

«Sérieusement, aidez-nous à aider le Québec. Relancez le projet. Mettez l’énergie dont on sait que vous êtes capable et tout le monde ensemble, on va faire que cet hôpital-là, pour la population, va être disponible beaucoup plus vite que ce qu’on n’a jamais fait au Québec et ça, ça va être, pour tout le monde, une belle réussite comme le confinement, comme le traitement et la prise en charge de la pandémie l’ont été. Terminons ce qu’on a commencé, montrons qu’avec cette belle solidarité, on peut mener un projet rapidement à son terme», demande-t-il.

Le gouvernement Legault a annoncé, mercredi, qu’il lançait le projet de loi 61 qui vise à relancer l’économie au Québec durement touchée par la crise de la COVID-19.

Ce projet de loi permettra d’accélérer la réalisation de 202 projets d’infrastructure touchant à des écoles, des hôpitaux et des routes, en assouplissant les processus réglementaires.