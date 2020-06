L’appel d’une mère monoparentale immunosupprimée

À l’image de 77 000 Québécois, Caroline Sneep s’est inscrite à la formation accélérée pour devenir préposée aux bénéficiaires (PAB) en CHSLD.

«Le milieu de la santé m’intéresse depuis des années, mais comme je suis mère monoparentale et travailleuse autonome, je ne pouvais pas me permettre d’aller faire le cours. Cette fois, j’ai senti l’appel», explique Mme Sneep.

La formation de trois mois rémunérée 760$ par semaine, puis le salaire à 26$ de l’heure pour un employé à temps plein ont séduit Caroline Sneep qui travaille dans le public depuis plusieurs années. Son conjoint aussi a décidé de s’inscrire pour suivre la formation de préposé aux bénéficiaires.

Elle se questionne toutefois sur leurs chances d’être choisis en raison de son âge.

«Les publicités du gouvernement mettent l’emphase sur la jeunesse et la force physique. On nous montre des jeunes de 28 et 31 ans. Ils vont peut-être passer à côté de quelque chose», indique Mme Sneep.

«On semble viser les 25-35 ans. Je comprends que le gouvernement veut investir à long terme, mais il me reste une bonne quinzaine d’années de travail», ajoute-t-elle.

Caroline Sneep dit avoir toutes les qualités pour faire le travail de PAB.

« Je suis prête physiquement, mentalement et émotionnellement et ça, on l’apprend avec les expériences de vie. J’espère qu’on fera un heureux mélange de jeunesse et d’expérience», souhaite-t-elle.

Caroline Sneep est toutefois à risque de la COVID, car elle est immunosupprimée.

«On a eu la grosse panique que tout le monde allait mourir. Je suis à risque. Mon système immunitaire est trop fort, j’ai des injections pour le ramener à la normale. En étant bien protégée, je suis capable de travailler dans le domaine de la santé. Et la COVID ne sera pas là pour les 15 prochaines années », affirme-t-elle résolue à relever son nouveau défi de devenir PAB.