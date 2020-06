Les bus et métros ne seront plus nettoyés au chiffon

Les autobus et le métro ne seront plus nettoyés au chiffon: la Société de transport de Montréal (STM) a acheté des pulvérisateurs électrostatiques pour accélérer et améliorer la qualité du nettoyage.

Avec l'achat de 95 pulvérisateurs, les employés n'auront plus à se pencher ou s'étirer constamment afin de nettoyer les barres d'appui dans les voitures de métro.

Une première commande de 69 pulvérisateurs manuels sera reçue à la fin du mois de juillet alors que 26 autres appareils qui se portent sur le dos arriveront à partir de la mi-août.

PHOTO COURTOISIE/Dustbane

D'ici la réception des pulvérisateurs, les opérations de désinfection des sangles et barres d'appui dans les bus et des barres de préhension et des tripodes dans les wagons de métro sont effectuées à la main par des employés munis de chiffons.

C'est le fabricant ontarien Dustbane qui a reçu le contrat d'une valeur de 176 400 $ pour les 95 pulvérisateurs. Ceux-ci permettront aussi un nettoyage uniforme des surfaces les plus touchées dans le réseau de bus et du métro, affirme la STM.

Déjà utilisée ailleurs

Plusieurs sociétés de transports au pays utilisent déjà cet outil pour nettoyer leurs flottes de véhicules. C'est notamment le cas de l'opérateur exo, qui gère les autobus sur les couronnes nord et sud de Montréal.

La STM a décidé d’acquérir ces équipements spécialisés après des essais menés au sein de différents secteurs de l’entreprise pour valider la performance et l’efficacité des pulvérisateurs.

«La priorité de la STM dès le début de la pandémie a été de s’assurer de bien désinfecter les surfaces les plus touchées par les clients et employés en utilisant les produits les plus efficaces et en augmentant grandement la fréquence de nettoyage», a expliqué un porte-parole de la STM, Philippe Déry.