Les Montréalais s'arrachent les maisons de l'Est

En cette période de pandémie, les Montréalais s'arrachent les maisons à vendre dans l'Est-du-Québec. Le marché immobilier enregistre une hausse des demandes pour les secteurs de Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matanie et même en Gaspésie.

Pendant un peu plus de deux mois, les acheteurs ne pouvaient pas visiter les propriétés en raison de la pandémie COVID-19. On pourrait croire que ce facteur a freiné leur engouement, mais c'est plutôt le contraire. Plusieurs promesses d’achat ont été déposées sans même une visite de la part des acheteurs.

«Les gens étaient impatients de faire la transaction, donc ils transmettaient leur promesse d’achat quand même», a constaté Jonathan Castonguay, courtier pour RE/MAX à Rimouski. Il ajoute n’avoir jamais vu une situation pareille auparavant.

Du 1er janvier au 1er mai, Centris a enregistré 801 ventes de propriétés au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, comparativement à 845 l'année dernière. Considérant que l'immobilier était sur pause pendant un peu plus de deux mois, le nombre de transactions est considérablement élevé cette année.

«C’est sûr qu’avec la COVID, on se dit peut-être que ça va fonctionner ou peut-être que non. Finalement, ça a été très rapide, en moins d’un mois tout était vendu», a dit Nicolas Desrosiers, un résident de Rimouski qui vient tout juste de vendre sa résidence.

«On a beaucoup de téléphones du 514 et du 450 de la couronne de Montréal pour visiter des propriétés. Je dirais que les visites ont presque doublé comparativement à l’année dernière», a constaté Michel Michaud, courtier immobilier chez Proprio Direct.

Les nouvelles possibilités de télétravail engendrées par la COVID-19 et les faibles taux d'intérêt actuels sont des facteurs qui expliquent bien l’engouement des acheteurs pour le Bas-Saint-Laurent.

«Ces gens-là veulent leur petit lopin de terre, leur petit coin dans la région parce qu’ils veulent se sécuriser», a renchéri M. Michaud.

«Je pense aussi que le Bas-Saint-Laurent s’est très bien tiré versus la COVID. Notre faible nombre de cas, nos installations, notre grand air. Je pense qu’il y a quelque chose qui est venu changer ça», a indiqué le directeur et propriétaire de Via Capitale Horizon Rimouski, Jean-Maxime Mercier.

La forte demande n'est toutefois pas équivalente à l'inventaire actuel dans le domaine de l'immobilier. Ce dernier aurait diminué d’environ 20 % selon les données du directeur et propriétaire de Via Capitale Horizon Rimouski. Les offres d'achat multiples risquent donc de se faire plus nombreuses au cours des prochains mois.