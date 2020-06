Les ventes de véhicules récréatifs explosent à Sherbrooke

La COVID-19 bouleverse les habitudes de vacances et, en même temps, celles des consommateurs.

Au même titre que les piscines, les ventes de véhicules récréatifs explosent.

Chez Rock Moto Sport de Sherbrooke, il n'y a pratiquement plus de VTT en stock. Les ventes de véhicules côte à côte ainsi que des motocross pour adultes et pour enfants y sont aussi en nette progression.

Le même phénomène est observé chez Motos Marine Thibault de Sherbrooke. On y a vendu deux fois plus de quads ces derniers mois comparativement à la même période l'an dernier.

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) reprend graduellement ses activités et les écoles de conduite toujours confinées.

Les consommateurs sont ainsi moins tentés de s'acheter une motocyclette ou un cyclomoteur.

Ce sont les véhicules hors route, qui ne nécessitent aucun permis, qui ont la cote de popularité à l'heure actuelle.

Les ventes de motomarines ont triplé en avril et en mai chez Motos Marine Thibault.

Chez les concessionnaires, on confirme à TVA Nouvelles que l'augmentation des ventes est directement liée à l'intérêt de nouveaux utilisateurs et non des consommateurs qui viennent renouveler ou changer de modèle de véhicule.