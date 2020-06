Même en réduisant la dette, Ensemble Montréal est encore dans le rouge

La situation financière d’Ensemble Montréal ne s’est pas beaucoup améliorée en 2019, alors que le parti d’opposition accuse encore un déficit supérieur à 400 000 $, et ce, malgré une réduction de la dette.

Ce manque à gagner d’environ 420 000 $ en 2018 a diminué de presque 16 000 $, pour s’établir à quelque 404 000 $ à la fin de l’année 2019.

Le principal parti d’opposition à l’hôtel de ville de Montréal a également réduit le montant de ses emprunts d’environ 35 % comparativement à 2018. En 2019, il avait environ 267 000 $ d’emprunts bancaires et 175 000 $ d’emprunts particuliers.

Le parti attribue ces résultats à une gestion plus serrée des coûts et une réduction des dépenses, afin de maximiser l’utilisation des budgets alloués par la Ville.

«On a réduit notre dette de plus de 100 000 $, donc il y a vraiment un gros effort qui a été fait», a commenté Thomas W. Marchand, conseiller en communication d’Ensemble Montréal. En effet, la collecte de fonds qui a récolté environ 102 000 $ a permis de réduire cette dette.

«On est satisfait du travail qui a été fait dans la dernière année et on se prépare pour la prochaine campagne», a ajouté M. Marchand.

La prochaine élection municipale est prévue le 7 novembre 2021, soit dans moins d’un an et demi.

Comme pour Projet Montréal, la plus grande part du financement d’Ensemble Montréal provient de l’argent public. En 2019, la Ville de Montréal a versé plus de 825 000 $ au parti de Lionel Perez, comparativement à près de 1,3 million $ pour le parti de la mairesse Valérie Plante.

Les contributions individuelles ont rapporté environ 102 000 $ l’an dernier, versus 95 000 $ en 2018. On compte 830 donateurs et 17 nouvelles adhésions en 2019, contre 717 donateurs et 33 nouveaux adhérents en 2018.

Quant à l’impact possible de la pandémie sur le financement du parti, Ensemble Montréal dit ne pas être inquiet, mais suit attentivement la situation.