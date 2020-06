Nouveau plateau pour Sucré Salé

La nouvelle saison de Sucré Salé devait s’amorcer lundi soir avec une série de reportages tournés à Nashville. Pandémie oblige, l’émission a changé ses plans en installant son quartier général au sommet du Fairmont Le Reine Elizabeth pour sa 19e saison à l’antenne.

«Tout était prêt pour qu’on aille tourner à Nashville. Les réservations, les artistes invités, les événements... Tout. On devait tourner cinq épisodes là-bas», explique le producteur, Jean-Marc Beaudoin.

Évidemment, la COVID-19 en aura voulu autrement.

C’est ainsi que l’équipe de Sucré Salé s’est installée à l’Espace C2, une salle multimédia aménagée au 26e étage de l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth. L’endroit, pouvant normalement accueillir jusqu’à 220 personnes, est occupé par un maximum de six personnes à la fois: l’animateur, Patrice Bélanger, un invité, deux caméramans, un preneur de son et un coordonnateur.

Sur place, chaque personne dispose de sa propre salle de bain.

Distanciation sociale

Les tournages, amorcés récemment, se font selon les mesures de distanciation sociale. Ainsi, une distance minimale de deux mètres est constamment maintenue entre l’animateur et son invité : un procédé qui n’altère pas le ton des propos tenus, soutient Jean-Marc Beaudoin.

«Les artistes se livrent de la même manière, même à deux mètres de distance. Ils sont contents de venir à l’émission. Ils sont comme tout le monde, ils avaient hâte de sortir, de voir des gens», insiste-t-il.

Pour ceux qui sont plus réticents à l’idée de se rendre sur le plateau de tournage, deux autres options s’offrent à eux. Ils peuvent accueillir Patrice Bélanger à l’extérieur de leur domicile. Un exemple? Sucré Salé diffusera bientôt une entrevue avec Alex Nevsky, réalisée sur son verger, à Rougemont.

Dans d’autres cas, c’est par vidéo-conférence que certains invités échangeront avec Patrice Bélanger ou ses chroniqueurs.

«C’est un procédé qu’on découvre de plus en plus depuis le début de la pandémie. Et je suis certain que ça va révolutionner l’industrie. C’est une toute nouvelle porte qui s’ouvre sur le monde entier», estime Jean-Marc Beaudoin.