Un fabricant de cercueils en bois très sollicité

Une PME familiale méconnue de Victoriaville, dans le Centre-du-Québec, a été appelée à jouer un rôle majeur dans la crise de la COVID-19, en l'occurrence la fabrication de cercueils et d'urnes en bois.

Victoriaville & Co est l'un des trois plus importants manufacturiers de cercueils en Amérique du Nord. L'entreprise, qui emploie 500 travailleurs, a notamment dû expédier à New York 500 boîtes en pin pour contenir provisoirement des dépouilles de victimes non identifiées et non réclamées.

Dès le début de la crise, Victoriaville & Co a été identifiée comme étant un service essentiel.

En raison des mesures sanitaires implantées dans l'usine, la cadence de production a dû être réduite, mais toutes les commandes ont pu être remplies rapidement pour les États-Unis, le Québec et l'Ontario.

«On a eu moins de demandes pour les produits réguliers, mais on a eu des demandes extrêmement différentes pour toutes sortes d'autres produits, soit pour des maisons funéraires qui voulaient avoir un produit en particulier, soit pour la communauté juive de New York ou pour la Ville de New York», a indiqué Alain Dumont, président de Victoriaville & Co.

«Donc¸ ça a été une période assez difficile parce qu'il a fallu se tourner sur un 10 sous», a-t-il ajouté.

Comme, au Québec, l'embaumement des victimes du virus a été interdit, une grande partie des dépouilles a été dirigée vers la crémation. Ainsi, le manufacturier a dû faire face à un accroissement de 7 % de la demande d'urnes qu'il fabrique dans une autre division sur la Rive-Sud de Montréal.