Arrêté pour avoir menacé des manifestants avec une tronçonneuse

Un homme filmé en train de menacer des manifestants avec une tronçonneuse au Texas a été arrêté et placé en détention.

La vidéo, qui a été partagé sur Twitter vendredi et qui compte déjà plus de deux millions de visionnements, montre le suspect sortir la tronçonneuse de son véhicule et la mettre en marche avant de la pointer vers un petit groupe de manifestants dans une rue de McAllen.

«Rentrez chez vous! Rentrez chez vous!», peut-on entendre l’homme crier.

«Ne laissez pas ces "nègres" vous tromper. Ne laissez ces "vidanges" d’Antifa vous tromper», a-t-il ajouté.

«Nous marchons. Nous ne faisons que marcher», lui a répondu un manifestant.

La police de McAllen a indiqué au Monitor que le suspect avait été identifié et arrêté.

L’événement est considéré par la police comme une agression.