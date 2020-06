Coupes chez Bombardier Aviation: une décision «incompréhensible»

Le Syndicat des Machinistes a jugé l’annonce «incompréhensible», en se disant déçu de voir que «Bombardier refuse de rendre accessible le programme de SSUC à l’ensemble de ses travailleurs».

Il a précisé que 717 membres de sa section locale 712, qui sont présentement sur la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), seront affectés.

«Il aurait été préférable que l’avionneur fasse preuve d’une plus grande ouverture envers ses employés en ces temps difficiles», a soutenu David Chartrand, coordonnateur québécois du Syndicat des Machinistes, dans un communiqué.

Bombardier Aviation a annoncé vendredi l’abolition de 2500 postes, dont 1500 au Québec. Toutes les installations de Bombardier Aviation au Québec devraient être touchées par les suppressions de postes.

Au syndicat Unifor, on estime que 390 membres seraient potentiellement concernés, et ce, au terme de deux vagues de mises à pied en septembre et décembre prochains.

«Nous allons travailler de concert avec l'employeur pour tenter de trouver des moyens de contourner les mises à pied, notamment par la mise en place d'un programme de retraite anticipée, ce qui devrait diminuer les pertes d'emplois dans nos rangs», a dit Renaud Gagné, directeur québécois du syndicat Unifor.

En raison de la pandémie liée à la COVID-19, Unifor s'inquiète pour l'industrie aérospatiale, primordiale pour la santé économique de la région de Montréal, du Québec et du Canada.

«Nous espérons que maintenant que la situation semble se résorber avec le virus au niveau mondial, il n'y aura pas de deuxième vague plus importante et que l'économie pourra reprendre un peu son souffle», a précisé M. Gagné.