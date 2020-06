Déçus de ne pas avoir de bal des finissants

Même si Québec a donné le feu vert aux écoles pour organiser une activité spéciale à leurs finissants, pour plusieurs jeunes du Saguenay la déception est grande.

À l'école secondaire des Grandes-Marées située dans l'arrondissement de La Baie, à Saguenay, les finissants sont invités à participer à un défilé masqué qui aura lieu le 19 juin dans la cour extérieure de l'établissement.

«Je pense que si je décide d'y aller, je vais y aller en pyjama ou mal habillée pour leur montrer que je ne suis pas contente, a dit Julianne Dufour. Je comprends que pour bien des gens nous ne sommes pas une priorité, mais mettez-vous à notre place. Vous auriez été déçus aussi si on vous avait dit que vous ne pourriez pas revoir vos amis une dernière fois.»

La finissante et ses amies ne s'attendaient pas au bal tant rêvé, mais espéraient davantage lorsque Québec a donné l'autorisation aux écoles d'aller de l'avant avec une activité qui respecte les mesures sanitaires.

«On dirait qu'ils ont voulu faire ça trop rapidement, comme s'ils étaient pressés de passer à autre chose», a dit Arianne Gagné.

Les jeunes qui choisissent de participer doivent se rendre à l'école en voiture, avec leurs parents, à l'heure exacte mentionnée sur l'invitation.

Sur place, ils défileront seuls sur un tapis rouge, prendront une photo officielle et récupéreront leur album de finissants avant de retourner à la maison. Les parents doivent demeurer dans la voiture.

«On aurait très bien pu aller au terrain de soccer de l'école, a expliqué Sophie Lachapelle. Il y a de l'espace pour avoir nos deux mètres de distance et on aurait pu être assis sur des chaises.»

Le port du masque est aussi recommandé. Les étudiants sont invités à le personnaliser.

«Je n'ai pas envie d'avoir un masque sur ma photo de finissants avec ma belle robe de bal, a mentionné Julianne. Et je ne pense pas avoir le goût de me rappeler de la COVID en regardant la photo plus tard.»

«Moi, je ne suis pas princesse dans la vie, mais c'était ma journée pour être princesse pour une fois et j'avais dépensé beaucoup d'argent, a indiqué de son côté Camille Fortin qui, contrairement à ses amies qui sont toujours en réflexion, a l'intention de participer à l'activité, même si ça robe n'est pas ajustée et qu'il est pratiquement impossible d'obtenir un rendez-vous chez la coiffeuse.

«Y'a des écoles au Québec qui n'auront absolument rien, donc je suis reconnaissante d'avoir quelque chose même si ça aurait pu être mieux. Je suis consciente des efforts déployés», a-t-elle mentionné.

À la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, différentes possibilités ont été évaluées, mais celle du défilé diffusé sur le web en simultanée est la formule la plus appropriée pour s'assurer de respecter les mesures sanitaires de la santé publique.

C'est d'ailleurs l'option retenue pour l'ensemble des écoles secondaires du territoire.

Dans un courriel qu'elle a fait parvenir à TVA Nouvelles, l'organisation ne cache pas qu'elle aurait, elle aussi, préféré offrir un bal qui répond davantage aux attentes des jeunes.