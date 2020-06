Des images satellites pour contrer la pêche illégale

À l’occasion de la Journée internationale pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, vendredi, le gouvernement fédéral a souligné qu’il participe à contrer ce fléau depuis l’espace en mettant à contribution des images du satellite canadien RADARSAT.

Ces images permettent d’identifier et de suivre les navires «sombres» qui s’adonnent à la pêche illégale sans système de localisation.

«Ces navires indétectables représentent une menace importante pour les stocks mondiaux de poissons et l'habitat marin, car ils opèrent sans équipement de surveillance - à savoir un système de localisation GPS - et ne veulent pas être suivis», a expliqué Pêches et Océans Canada, qui travaille en collaboration avec l’Agence spatiale canadienne dans ce dossier, de même qu’avec des partenaires internationaux, dont des organisations non gouvernementales et des gouvernements.

Le Canada vient notamment en aide de cette façon à de petits États insulaires et des États côtiers en développement des Caraïbes, de l'Asie du Sud-Est, de l'Amérique du Sud et de l'Afrique occidentale.

«L'aide du Canada permet aux États bénéficiaires de balayer de vastes zones océaniques à la recherche de menaces potentielles, ce qui permet de concentrer efficacement les ressources limitées des patrouilles», a mentionné Pêches et Océans Canada.

«Les ONG partenaires - dont OceanMind, Conservation de la nature, et WildAid Marine - apportent un soutien supplémentaire en effectuant l'analyse des données des navires, ce qui permet aux États bénéficiaires de réagir», a-t-on ajouté.

Selon le gouvernement canadien, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée «compte pour environ 30 % de toute l'activité de pêche dans le monde, ce qui représente jusqu'à 26 millions de tonnes de poissons capturés annuellement» et «coûte plus de 23 milliards $ par an à l'économie mondiale».