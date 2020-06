Des rues festives et partagées permises partout à Québec cet été

La Ville de Québec permettra des fermetures de rues temporaires pour des fêtes de quartier tout l'été. Elle est aussi ouverte à créer des rues partagées partout sur le territoire.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, a poursuivi vendredi ses annonces pour «se tricoter un été» et combler le «déficit d'espace et de socialisation» que vivent les citoyens depuis le début de la pandémie.

Ainsi, sur le modèle de la fête des voisins, qui se déroule chaque mois de juin sur une fin de semaine, les citoyens qui veulent fermer leur rue pendant une journée, une soirée ou une fin de semaine pourront en faire une demande à la Ville.

Cette possibilité sera étendue tout l’été jusqu'au 15 octobre. La rue sera sécurisée et on pourra y danser, chanter, faire du karaoké et jouer jusqu'à 23h, a illustré le maire. Cela doit cependant faire consensus chez les voisins, avise-t-il. La demande devra se faire au 311 à partir du 19 juin.

Rues partagées

D'autre part, la Ville a identifié 12 rues, deux par arrondissement, qui pourraient devenir partagées si les citoyens sont intéressés. Le maire ne les a pas nommées, voulant d'abord consulter les citoyens concernés.

Par ailleurs, toute rue peut devenir partagée si les citoyens en font la demande et si la rue répond aux critères (pas de circuits de bus, pas de bornes de stationnement et un débit réduit). On peut en aménager «tant que les gens en demandent. On ne s'est pas donné de limite. L'intention, c'est de l'offrir à la population. Ce sont les gens qui vont décider s'ils en veulent chez eux», a exprimé le maire.

La rue partagée le reste tout l'été, jusqu'au 15 octobre. Il s'agit d'une rue où les piétons et les cyclistes ont priorité absolue. Elle est limitée à 20 km/h pour les automobilistes : une signalisation claire les avise quand ils veulent l'emprunter. «Les enfants peuvent jouer dans la rue, les piétons n'ont pas besoin d'attendre l'intersection pour traverser», a expliqué la directrice générale adjointe Chantale Giguère.

«C'est une rue apaisée, où la vitesse est diminuée, où le temps est quasiment arrêté. Les automobilistes qui passent sont des locaux, généralement», a ajouté le maire. Encore là, le consensus des voisins est recherché.

Alcool sur les rues

Par ailleurs, à la demande des sociétés de développement commercial, la Ville a adopté une permission spéciale pour permettre la consommation d'alcool sur les rues piétonnières, le temps que la Régie des alcools, des courses et des jeux ait l'autorisation de la santé publique d'émettre de tels permis aux SDC qui en feront la demande.

D'ici le 15 juin, les gens pourront apporter leurs consommations sur les rues piétonnes, avec un repas, mais par la suite, on leur demandera de consommer localement.