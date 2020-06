Ottawa veut allonger 14 milliards $ aux provinces

Le fédéral est prêt à accorder 14 milliards $ en financement ciblé aux provinces pour les aider à relancer l’économie durant le déconfinement, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau vendredi.

«C’est de l’argent qui va être utilisé pour acheter de l’équipement de protection individuelle pour les travailleurs, y compris ceux qui travaillent dans le milieu de la santé», a-t-il mentionné durant son point de presse devant sa résidence de Rideau Cottage.

Il a indiqué avoir fait cette proposition à ses homologues des provinces et territoires durant leur téléconférence hebdomadaire, jeudi soir, précisant que bien des détails et modalités restent à être discutés.

«Ce seront des fonds pour payer le service de garde, pour offrir plus de financement aux municipalités, pour payer des congés de maladie et pour soutenir les plus vulnérables, comme les aînés qui vivent dans les CHSLD», a ajouté M. Trudeau.

Ce dernier a par ailleurs annoncé que les personnes handicapées recevront un versement unique non imposable de 600 $ pour les aider à couvrir leurs dépenses supplémentaires durant la crise de la COVID-19.

Le paiement sera fait aux Canadiens qui ont un certificat valide de crédit d’impôt pour personnes handicapées en date du 1er juin 2020. Ceux qui touchent à la fois à la pension la Sécurité de la vieillesse auront droit à 300 $ et ceux qui perçoivent le Supplément de revenu garanti, 100 $.

Le Nouveau Parti démocratique pressait notamment les libéraux de Justin Trudeau d’offrir un soutien aux personnes handicapées.