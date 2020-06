Gregory Charles a expliqué à sa fille que ce n'est pas un film

Un message partagé par Gregory Charles sur les réseaux sociaux après la mort de George Floyd a touché de milliers d’internautes. Il espère que la population profite de cette occasion pour grandir et progresser.

Il dit avoir été bouleversé par la mort de l’homme de 46 ans pendant son arrestation. «Ce qui m’a bouleversé le plus c’est de devoir expliquer à ma fille de 8 ans que ce n’est pas un film. Ce n'est pas Thor qui coupe la tête de Thanos dans un film de Marvel», a-t-il affirmé en entrevue à LCN.

Dans son message sur Facebook, il raconte une histoire vécue par son père dans les années 1970 alors qu’il s’est fait refuser la location d’un appartement à Montréal.

Une quinzaine d’années plus tard, il a soigné cet homme qui s’était fracturé une jambe. «Il souffre et il a besoin de réconfort. I will do for him what must be done and I will do it as well as I can», a alors dit Lennox Charles à son fils.

Aujourd’hui, l’artiste multidisciplinaire espère que les mots de son père résonnent. «Il nous faut réagir à cet événement-là avec énormément d’amour, avec énormément d’empathie et marcher main dans la main ensemble pour la suite», a-t-il expliqué.

Il explique que son père aurait éprouvé de la peine pour les autres policiers. «Il était un homme croyant, il aurait prié et je lui aurais demandé pourquoi. Il m’aurait dit pour remercier le ciel de ne pas m’avoir mené sur la même route que ce gars-là.»

«Il n’aurait pas laissé la colère le posséder. Il aurait voulu être à l’écoute et conscrire les gens pour qu’on parte de ça et qu’on dise: "Plus jamais"», a ajouté M. Charles.

Il croit que ce n’est pas le temps de rationaliser la question de racisme et d’y aller avec son cœur. «Ce sont nos émotions qui sont censées parler. On est censé réagir que ce n’est pas acceptable ce qui s’est passé», d’insister l’artiste.

«Main dans la main peu importe notre couleur, on ne laissera pas passer quelque chose comme ça», a-t-il conclu.