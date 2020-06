Inondations de la rivière Chaudière: le comité d’experts penche pour la relocalisation des riverains

Une relocalisation des riverains et d’infrastructures serait la meilleure solution pour faire face au problème d’inondation de la rivière Chaudière, selon le comité d’experts indépendants mis en place au début de l’année pour étudier la question.

Le comité avait jusqu’au début avril pour remettre un rapport final au gouvernement. Ce dernier l’a rendu public vendredi après que ses recommandations eurent été présentées aux élus locaux et régionaux concernés la veille.

D’entrée de jeu, le comité mentionne notamment avoir constaté «une légère augmentation des débits maximums annuels et une augmentation plus significative des volumes d’eau dans les dernières décennies». «L’hydraulicité de la rivière Chaudière semble donc en croissance, ce qui se traduit par une aggravation des épisodes d’inondation.»

«La solution la plus efficace en termes d'impact sur les crues en eau libre [sur le tronçon Scott/Saint-Joseph] serait la relocalisation des riverains et des infrastructures les plus exposées et vulnérables aux inondations», peut-on lire dans un communiqué accompagnant le rapport.

Les auteurs précisent dans leur document de 103 pages que «la délocalisation hors des milieux inondables est bien entendu une mesure onéreuse et qui a d’importantes répercussions sur le patrimoine individuel et collectif». «En revanche, il s’agit d’une solution bénéfique sur le plan environnemental, et qui permet de redonner à la rivière un espace qui «appartient» à la rivière.»

Le comité mentionne aussi dans son rapport qu’il «ne peut exclure que le dragage du lit de la rivière sur une quinzaine de kilomètres entre le seuil en aval de Scott et Sainte-Marie, si exécuté correctement, aurait un effet bénéfique sur le risque et diminuerait substantiellement les niveaux d’eau (de près d’1m) lors de crues équivalentes à la crue centennale».

Beaucoup de travail reste toutefois à faire avant de pouvoir privilégier cette option interventionniste, selon les experts, «notamment l'évaluation des coûts économiques et environnementaux immédiats et récurrents associés à cette solution». Le dragage consisterait «à dynamiter des seuils naturels et surcreuser des lits de rivière pour les abaisser en deçà des niveaux d’ajustement naturels établis au fil des temps géologiques».

La solution de l'endiguement ciblé des berges a aussi été examinée par le comité, qui a cependant mentionné que cette autre option interventionniste «dénaturerait considérablement le paysage».

Les experts ont également étudié le phénomène de l'inondation par embâcles de glace sur le tronçon Beauceville/Notre-Dame-des-Pins et ont conclu «qu'il n'existe pas de solution unique». Le comité recommande à ce sujet «un ensemble de solutions jouant sur diverses facettes de la problématique», comme l’installation de l’estacade sud et d’infrastructures légères de rétention des glaces.

Le comité était composé de Pascale Biron, de l'Université Concordia, d’Étienne Boucher, de l'Université du Québec à Montréal et de Wael Taha, de la firme de génie-conseil Lasalle NHC.