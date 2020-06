La dette moyenne des PME au Canada s’élèverait à 150 000 $, selon un sondage publié vendredi par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

«Les liquidités et l’endettement continuent de figurer parmi les principales préoccupations des propriétaires de PME, alors que les restrictions et les fermetures de certaines entreprises sont toujours en place dans plusieurs provinces, a indiqué par voie de communiqué Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI. Les retards de paiement des factures s’accumulent et sans financement supplémentaire, la reprise de leurs activités ainsi que la relance de l’économie sera difficile.»

Selon le sondage, le tiers des PME sont en retard dans leur paiement de leurs factures. Pour pallier le manque de liquidité, 37 % des chefs d’entreprises ont décidé de réinvestir personnellement dans leur compagnie, alors que 34 % misent sur la carte de crédit.

La FCEI demande maintenant au gouvernement fédéral de nouvelles aides et d’améliorer les aides existantes, comme faire accroître le montant que les PME peuvent emprunter sans intérêt dans le cadre du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC).

«Les propriétaires de PME ont rapidement besoin d’un meilleur accès au financement. Le CUEC a été utile au début de la pandémie, mais aujourd’hui, les entreprises qui sont en difficulté sont toujours très nombreuses et elles seront bientôt à court d’argent,» a ajouté M. Guénette.