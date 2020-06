Le chômage s'établit à 13,7% en mai au Québec

Le taux de chômage s’est établi en mai à 13,7 % au Canada ainsi qu’au Québec et l'emploi dans la province a progressé de 231 000 (+ 6,5 %) d'avril à mai, a fait savoir vendredi Statistique Canada.

«La croissance de l'emploi observée au Québec est la plus forte parmi les provinces et elle représente une reprise d'environ 30 % des baisses cumulatives enregistrées en mars et en avril», a-t-on précisé.

C’est en raison de la création d’emploi par rapport au précédent, du recul du nombre de personnes mises à pied temporairement, mais aussi parce que la proportion de gens qui ont travaillé moins de la moitié de leurs heures habituelles pour des raisons liées à la COVID-19 a reculé.

Il faut souligner que le gouvernement Legault a assoupli les restrictions liées aux activités commerciales avant la semaine de référence de l'enquête de Statistique Canada contrairement à l’Ontario, ce qui fait d’elle la seule province où l'emploi a continué de reculer en mai.

Au Canada, le taux de chômage s'est établi à 13,7 % en mai, soit le taux le plus élevé depuis 1976, année où des données comparables ont commencé à être publiées.

«En février, avant la crise économique liée à la COVID-19, le taux de chômage était de 5,6 %. Il a ensuite augmenté pour passer à 7,8 % en mars et à 13,0 % en avril», a-t-on indiqué.

Le taux d'activité a augmenté de 1,6 point de pourcentage, passant à 61,4 % en mai, mais demeure en deçà du taux avant la COVID-19, à savoir 65,5 % en février.

«Si l'on inclut les personnes qui voulaient travailler, mais qui n'ont pas cherché d'emploi, sans distinguer quand ces personnes ont travaillé pour la dernière fois, on obtient un taux de chômage ajusté de 19,6 % en mai, ce qui est inchangé par rapport à avril.»